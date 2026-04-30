Eceabat'ın Gençleri Ecdadının İzinde projesi hayata geçiyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde eğitim gören öğrencilerin Çanakkale Tarihi Alanı'nı ve yürütülen faaliyetleri yakından tanımalarını sağlamak, ecdadın büyük fedakarlıklarını genç nesillere aktarmak ve Çanakkale ruhunu yaşatmak amacıyla "Eceabat'ın Gençleri Ecdadının İzinde" projesi hayata geçiriliyor.

Proje kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda düzenlenecek gezi programlarıyla tarihe tanıklık eden mekanları ve alanda yürütülen çalışmaları yerinde görme fırsatı bulacak. Toplam 600 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonla gençlerin yaşadıkları coğrafyanın tarihi ve kültürel değerlerini daha yakından tanımaları hedefleniyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Eceabat ilçesinde yaşayan çocuklar ve gençlerin Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı ile günlük yaşam içerisinde sürekli temas halinde bulunan en önemli paydaş grubunu oluşturduğu belirtilerek, "Gençler, tarihi alanın sunduğu sosyal, kültürel ve ekonomik fırsatlardan yararlandıkları kadar ziyaretçi yoğunluğu, trafik, çevresel baskılar, kullanım kısıtları ve yaşam alanlarına etkiler gibi çeşitli unsurlardan da doğrudan etkilenmekte. Bu nedenle tarihi alanla en yoğun ilişki içerisinde bulunan kitlenin bilinçlendirilmesi büyük önem taşımakta" denildi.

Açıklamada kültürel miras alanlarının sürdürülebilir biçimde korunabilmesi için yalnızca fiziksel koruma çalışmalarının yeterli olmadığı, yerel halkın, özellikle genç kuşakların sürece aktif katılımının temel unsur olarak kabul edildiği vurgulandı. Miras alanlarının gerçek sahiplerinin o coğrafyada yaşayan toplumlar olduğuna dikkat çekilen açıklamada, yerel gençlerin tarihi alanı tanıması, değerini kavraması ve korunmasına gönüllü destek vermesinin uzun vadeli koruma ve yönetim politikalarının başarısını doğrudan etkilediği ifade edildi.

Gençler kültür elçisi olarak yetişiyor

Proje ile gençlerin yalnızca geçmişi öğrenmeleri değil, aynı zamanda yaşadıkları bölgenin doğal ve tarihi değerlerine sahip çıkan birer kültür elçisi olmaları amaçlanıyor. Tarihi alanda yürütülen çalışmaları yerinde görme imkanı bulan öğrencilerin farkındalık düzeylerinin artması, kamu kurumları ile toplum arasındaki bağın güçlenmesi ve gelecek nesillerde kalıcı bir koruma bilincinin oluşması bekleniyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
