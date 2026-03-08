Kadın eliyle genç nesillerle buluşturulan ebru geleceğe taşınıyor

Kocaeli'de yaşayan ebru sanatçısı Meral Oruç, verdiği eğitimlerle sanatını geleceğe taşıyor.

Ebru sanatına gençlik yıllarında ilgi duyan 47 yaşındaki Oruç, eşinin görevi dolayısıyla 2007-2008 yıllarında bulunduğu Uşak'ta aldığı eğitimlerle kendini bu yönde geliştirmeye başladı.

Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında 6 yıl boyunca aldığı eğitimlerle bu alanda ihtisaslaşan Oruç, ebru sanatının gelecek nesillere aktarılması için 7 yıldır Büyükşehir Belediyesine bağlı Akademi Lise atölyelerinde öğrencilere eğitim veriyor.

"Kadınlar kültürel mirasın korunmasında önemli rol oynuyor"

Meral Oruç, AA muhabirine, geleneksel sanatlara her zaman ilgi duyduğunu söyledi.

Oruç, 2011 yılında Uşak'ta ebru sanatıyla ilgili dersler almaya başladığını belirterek, "Hocam Hasan Hüseyin Arslan'dan çok etkilendim. Ebru dersini almaya orada başladım ve bu benim için dönüm noktası oldu. Ebruyu o derste sevdim. Daha sonra 2011-2017 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında Gülseher Kahraman'dan ebru dersleri aldım. İhtisasımı orada tamamladım." diye konuştu.

Kadınların kültürel mirasın korunmasında önemli rol oynadığını dile getiren Oruç, şöyle devam etti:

"Ülkemizde kadınların ebru sanatına ve geleneksel sanatlara ilgili olduğunu düşünüyorum. Ebru sanatı, denge ve uyum sanatı olduğu için kadınlara hitap ettiğini düşünüyorum. Ebru sanatı aslında onlar için aynı zamanda terapi gibi. Ebru sanatını sadece bir sanat dalı olmaktan ziyade, sabrı ve estetiği temsil eden bir sanat dalı olarak görüyorum. Bu sebeple kadın eline de çok yakıştığını düşünüyorum."

Oruç, ebru sanatına ilginin arttığını düşündüğünü ifade ederek, bu sanatın gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

"Kadınlar ebru sanatına katılma konusunda daha istekli"

Sanatla ilgilenmeleri konusunda gençleri her zaman desteklediğini anlatan Oruç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimizle Akademi Lise'de sanat dersi işliyoruz. Zaman zaman onlarla müze gezileri yapıp, sanatın geçmişe dair izlerine bakıyoruz. Sanatla ilgilenmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ebru sanatının gelecek nesillere aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Ebru sanatında ilerlemek için öncelikle sabırlı olmak gerekiyor. Denge ve uyum sanatı olduğu için de gerçekten vakit ayırarak titizlik çalışma gerektiren bir sanat dalı."

Oruç, Akademi Lise'de ebru eğitimlerine öğrencilerin ilgi gösterdiğini belirterek, bu sanatın öğrencilerin, derslerine motive olmasında da önemli rol oynadığını dile getirdi.

Sanatla ilgilenen gençlerin hayatlarında olumlu değişimler yaşandığından bahseden Oruç, "Aslında Osmanlı'dan günümüze gelene kadar ebru sanatıyla ilgilenen üstatlarımızın çoğu erkek. Bu durum, günümüzde biraz değişmiş durumda. Artık günümüzde kadınların ve kız öğrencilerimizin ebru sanatına katılma konusunda daha istekli olduklarını görüyorum. Erkek öğrencilerimize de sanat atölyemizin kapısı her zaman açık. Onlarla da güzel işler yapacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.