Düzceli gençler Çanakkale’de tarihi destanı yerinde yaşadı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği 'Bir Destandır Çanakkale' programıyla gençler, şehitlikleri ve savaş alanlarını ziyaret ederek Çanakkale ruhunu hissetti. Yetkililer, tarih bilinci için bu tür etkinliklerin devam edeceğini açıkladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bir Destandır Çanakkale" programı kapsamında gençler, tarihin yazıldığı toprakları ziyaret ederek Çanakkale ruhunu yerinde hissetti.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Bir Destandır Çanakkale" programı kapsamında gençler, Çanakkale'ye düzenlenen anlamlı gezide bir araya geldi. Program kapsamında gençler, Çanakkale Destanı'nın yazıldığı tarihi alanları ziyaret ederek milli mücadelenin izlerini yerinde görme fırsatı buldu. Şehitlikler, anıtlar ve savaş alanlarını gezen öğrenciler, ecdadın fedakarlığını ve vatan uğruna verilen mücadeleyi yakından hissetti. Duygu dolu anların yaşandığı gezide gençlere Çanakkale Savaşı'nın tarihi önemi hakkında bilgiler verildi. Katılımcılar, kahramanlık destanının yazıldığı topraklarda milli birlik ve beraberlik ruhunu yeniden yaşadı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin tarih bilinci kazanması ve milli değerlerle buluşması amacıyla benzer kültürel ve eğitim programlarının devam edeceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
