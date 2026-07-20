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Düzce Genç Ofis'ten sinema gecesi

Düzce Genç Ofis'ten sinema gecesi
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Düzce'nin Boğaziçi Beldesi Genç Ofis'te düzenlenen sinema gecesi, çocuklar ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar film gösteriminde bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi. Yetkililer, aile katılımını destekleyen sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Boğaziçi Beldesinde Genç Ofis'te düzenlenen sinema gecesi etkinliği, çocuklar ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Sinema etkinliği ile çocuklar ve gençler unutulmaz bir akşam geçirdi. Etkinlik kapsamında aileler ve çocuklar film gösteriminde bir araya gelirken, katılımcılar birlikte keyifli vakit geçirme fırsatı buldu. Sosyal etkileşimi artırmayı amaçlayan programda çocuklar ve veliler unutulmaz bir akşam yaşadı. Yetkililer, aile katılımını destekleyen sosyal ve kültürel etkinliklerin belirlenen program doğrultusunda devam edeceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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