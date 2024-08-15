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Düzce'de Roma İmparatoru Hadrian dönemine ait büst bulundu

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Düzce'de Konuralp Antik Tiyatro'da devam eden kazılarda, Roma İmparatoru Hadrian döneminde imparator rahipliği yapmış olan ve aynı zamanda tiyatronun sahne binasını yaptıran lulius Proklos'a ait olabileceği düşünülen büst bulundu.

DÜZCE'de Konuralp Antik Tiyatro'da devam eden kazılarda, Roma İmparatoru Hadrian döneminde imparator rahipliği yapmış olan ve aynı zamanda tiyatronun sahne binasını yaptıran lulius Proklos'a ait olabileceği düşünülen büst bulundu.

Konuralp Mahallesi'nde bulunan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Arkeologlar ve uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülen çalışmalarda; şu ana kadar eski Yunan ve Roma dönemine ait birçok eser ortaya çıkarıldı. Kazılar sırasında Osmanlı dönemine ait eserlere de rastlandı. Düzce Belediyesi'nin destekleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Konuralp'te yürütülen tiyatronun batı girişlerinin önünde yapılan kazı çalışmaları sırasında yeni bir esere daha rastlandı. Ekipler tarafından bulunan büst, yaklaşık 56 santimetre yüksekliğinde ve 50 santimetre genişliğe sahip. Her bir tutamın diğerlerinden farklı olarak kendi içine kıvrılan saç biçimi ile Antoninler döneminin ayrıntılı stilini yansıtan büst, kıvırcık ve bukleli saç biçimiyle dikkat çekiyor.

EN ÖNEMLİ 5'İNCİ ESER

Sakallı ve bıyıklı bir yüz, omuz kısmında kıvrımlı bir kumaş parçası örtüsünün betimlendiği büstün, M.S. 117 ile 138 yılları arasında Roma imparatoru olan Hadrian döneminde, imparator rahipliği yapan ve aynı zamanda tiyatronun sahne binasını yaptıran lulius Proklos'a ait olabileceği düşünülüyor.

Öte yandan oldukça iyi korunmuş şekilde ortaya çıkarılan büst, Medusa kabartması, Büyük İskender portre başı, Apollon heykeli ve Aslanlı Mozaik'ten sonra Konuralp'te son 5 yılda bulunan en önemli 5'inci eser olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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