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Düzce'de İrfan Öztürk İlkokulu öğrencileri pullardan Atatürk silüetleri sergisi açtı

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Düzce'de İrfan Öztürk İlkokulu öğrencileri pullardan Atatürk silüetleri sergisi açtı
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Düzce İrfan Öztürk İlkokulu 3/B öğrencilerinin anneleri ve öğretmenleriyle hazırladığı 'Anne Eli, Çocuk Kalbi' temalı Pullarla Atatürk Silüetleri Resim Sergisi alışveriş merkezinde açıldı. Düzce Valisi Mehmet Makas açılışta öğrencileri tebrik etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce İrfan Öztürk İlkokulu 3/B sınıfı öğrencilerinin anneleri ve öğretmenleriyle birlikte hazırladığı eserler büyük beğeni topladı.

Düzce'de öğrencilerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları sevgi ve saygıyı sanatla buluşturduğu anlamlı bir sergi açıldı. İrfan Öztürk İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan "Anne Eli, Çocuk Kalbi" temalı Pullarla Atatürk Silüetleri Resim Sergisi, bir alışveriş merkezinde düzenlenen törenle kapılarını açtı. Serginin açılışına Düzce Valisi Mehmet Makas, Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrenciler, öğretmenleri ve anneleriyle birlikte hazırladıkları eserlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini pullar kullanarak oluşturdu. Çocukların el emeğiyle ortaya çıkan özgün çalışmalar, sergiyi gezenlerden ilgi gördü. Sergide öğrencilerin Atatürk'e duydukları sevgi ve saygıyı yansıtan resimlerin yanı sıra mektupları da yer aldı.

Vali Makas öğrencileri tebrik etti

Sergiyi gezen Vali Mehmet Makas, öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceleyerek eserler hakkında bilgi aldı. Makas, gösterdikleri emek ve ortaya koydukları çalışmalar dolayısıyla öğrencileri tebrik etti. Aile katılımı, okul iş birliği ve sanatsal üretimi bir araya getiren Anne Eli, Çocuk Kalbi sergisi, çocukların Atatürk sevgisini kendi bakış açılarıyla ifade etmelerine imkan sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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