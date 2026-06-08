Haberler

Anadolu'nun renkleri sahnede buluştu

Anadolu'nun renkleri sahnede buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen halk oyunları gösterisinde Anadolu'nun farklı yörelerine ait oyunlar sahnelendi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü ve davetliler katıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen halk oyunları gösterisinde Anadolu'nun farklı yörelerine ait oyunlar sahnelendi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri dahilinde gerçekleştirilen halk oyunları gösterisi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda sahne alan ekipler, Anadolu'nun farklı yörelerine ait halk oyunlarını sergileyerek izleyicilere renkli anlar yaşattı. Geleneksel kıyafetler eşliğinde sunulan gösteriler, davetliler tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinliğe Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, milli eğitim yöneticileri ve davetliler katıldı. Programda hayat boyu öğrenmenin kültürel ve sanatsal gelişime sağladığı katkılara dikkat çekildi. Gösterilerin ardından halk oyunları öğretmenlerine katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür edilerek ödülleri takdim edildi.

Program, katılımcıların beğenisini kazanan performansların ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'da art arda patlama sesleri! Şiraz Havalimanı da hedef alındı

Komşu abluka altında! Düşman İHA'sı düşürüldü, havalimanı hedef alındı
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı

Koç Holding'in şirketlerine bir ilde daha saldırı! Kepenk kapattılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

JASAT 19 yıllık cinayeti çözdü

Porsuk Çayı'nda boynu kırılmış halde cansız bedeni bulunmuştu
Mini etek ve perukla geldi, önce çaldı sonra soyundu

Mini etek ve perukla geldi, önce çaldı sonra soyundu
Kocasını aldatan kadının sözleri 'Bu kadarına da pes' dedirtti

Kocasını aldatan kadının sözleri "Bu kadarına da pes" dedirtti
Hükümet asgari ücretle ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Milyonların beklediği ara zam kararı çıktı
Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir bomba daha patlatıyor
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar

Bu resmen savaş ilanı! Füzeleri ateşleyip Kızıldeniz'i kapattılar
Sokak ortasındaki cinayetin görgü tanığı o anları anlattı

Katilin sözleri kan dondurdu! Sokakta böyle bağırmış