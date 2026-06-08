Anadolu'nun renkleri sahnede buluştu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen halk oyunları gösterisinde Anadolu'nun farklı yörelerine ait oyunlar sahnelendi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri dahilinde gerçekleştirilen halk oyunları gösterisi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda sahne alan ekipler, Anadolu'nun farklı yörelerine ait halk oyunlarını sergileyerek izleyicilere renkli anlar yaşattı. Geleneksel kıyafetler eşliğinde sunulan gösteriler, davetliler tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinliğe Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, milli eğitim yöneticileri ve davetliler katıldı. Programda hayat boyu öğrenmenin kültürel ve sanatsal gelişime sağladığı katkılara dikkat çekildi. Gösterilerin ardından halk oyunları öğretmenlerine katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür edilerek ödülleri takdim edildi.

Program, katılımcıların beğenisini kazanan performansların ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı