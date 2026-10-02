Düzce'de 2. Uluslararası Suluboya Festivali 16 ülkeden 81 ressamla başladı

Düzce'de düzenlenen "2. Uluslararası Suluboya Festivali" başladı.

Akçakoca Turizm Tanıtma Derneği tarafından Kaymakamlık, Düzce ve Akçakoca belediyeleri, Düzce Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile esnafın desteğiyle "Kültürler Buluşuyor" temasıyla gerçekleştirilen festivalin açılışı, Akçakoca Yukarı Mahallesi'ndeki Tarihi Çarşı'da gerçekleştirildi.

Açılışın ardından sanatseverler, Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Çin, Meksika, Bolivya, Güney Kore, İsviçre, Azerbaycan, İspanya, Almanya, Cezayir, Ermenistan, Polonya, Hollanda, Suudi Arabistan, Romanya, Rusya'dan 81 ressamın eserlerinin bulunduğu sergiyi gezdi.

Sanatçılar, daha sonra sokağa kurulan alanda özel hazırlanan tuval üzerine özgün suluboya çalışmaları yaptı.

Dernek başkanı Ali Çubukçu, AA muhabirine, bu yıl festivalin ikincisinin düzenlendiğini belirterek, "Türkiye'nin yanı sıra 16 ülkeden toplam 81 sanatçımız teşrif etti. Onları misafir ediyoruz. Bugün de dahil olmak üzere 5 gün farklı alanlarda devam edeceğiz. Yarın workshoplarımız (atölye) var. Pazar günü sergimiz var. Pazartesi günü Düzce'deki amfi tiyatroda, Efteni Gölü'nde, Korugöl'de çalışmalarımız olacak." diye konuştu.

Festivalin önemine değinen Çubukçu, "Hem Düzce'nin tanıtımı hem Akçakoca'nın tanıtımı ile ilgili gayretlerimiz var. Bu sene çok farklı sanatçılar geldi, çok daha kapsamlı. Düzce Belediye Başkanımız Faruk Özlü'ye ayrıca teşekkür ediyoruz. Bize konaklamaları için tesislerini açtılar. Herkes çok mutlu, çok beğendiler." ifadelerini kullandı.

Festival 5 gün boyunca kentin farklı noktalarında sanatçıların resim etkinlikleriyle devam edecek.

Kaynak: AA