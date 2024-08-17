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Düzce Belediyesi Birim Çalışanları Prusias Antik Kenti Kazılarına Katılıyor

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Düzce Belediyesi, Konuralp bölgesinde devam eden Prusias Antik Kenti kazılarına tüm birim çalışanlarını dönüşümlü olarak katılım sağlayacak. Kazı çalışmaları 2019'dan bu yana sürdürülmekte olup, önemli eserlerin bulunduğu tarihi bölgede belediyenin destekleri devam etmektedir. Belediye personeli, hafta sonları kazı alanında arkeologlar gözetiminde çalışacak.

Düzce'de belediyenin tüm birim çalışanları, Konuralp bölgesindeki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarına dönüşümlü katılacak.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi milattan önce 3. yüzyıla kadar giden bölgede, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Konuralp Müze Müdürlüğü başkanlığında, belediyenin destekleriyle başlatılan arkeolojik çalışmalar 2019'dan bu yana sürdürülüyor.

Yaklaşık 5 yılda büyük aşama kaydedilerek toprak altındaki büyük kısmı ortaya çıkarılan ve Medusa kabartması, Büyük İskender portre başı, Apollon heykeli, aslanlı mozaik ve son olarak antik tiyatronun sahne binasını yaptıran M. Iulius Proklos'a ait olduğu değerlendirilen portre büstü gibi önemli eserlerin bulunduğu tarihi bölgede kazılara verilen destek devam ediyor.

Antik kentte yürütülen kazı çalışmalarına belediyenin tüm birimleri, arkeologlar gözetiminde dönüşümlü katılacak.

Kadın erkek, saha ofis personeli ayrımı gözetmeksizin tüm birim çalışanları, hafta sonları 09.00-17.30 saatlerinde kazı alanında çalışacak.

Bu kapsamda tiyatronun batı girişlerinde devam eden kazı çalışmalarına katılan ilk ekip, Kültür İşleri Müdürlüğü personeli oldu.

Yaklaşık 90 kişi, arkeologların gözetimi ve yönlendirmesiyle kazı çalışmalarına gönüllü katılarak, tarihi mirasın ortaya çıkarılmasına katkı sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Burçin Sarıcan, kazıların 12 ay boyunca devam ettiğini belirtti.

Belediye personeliyle yürütülen çalışmalardan bahseden Sarıcan, "Arkadaşlarımız şu anda hem kazıyorlar hem otları temizliyorlar hem de ince işçilik olan yerlerde fırçalama işlemlerine devam ediyorlar. İnsanlar Kaynakları Müdürlüğümüz ile yaptığımız koordinasyonla belediyemizdeki tüm birim müdürlüklerindeki çalışma arkadaşlarımızın hepsi her hafta sonu buraya gelecekler, hep beraber çalışacağız. Bu tamamen gönüllülük esaslı bir çalışma. Burayı çok önemsiyoruz. Her gün burada tarih gün yüzüne çıkıyor. Burası hem ülkemiz hem dünya mirası açısından önemli bir yer. O yüzden biz de gönüllü olarak kazılara destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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