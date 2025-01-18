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Duygu Orak: Ebru Sanatı, Su ve Renklerle Hayat Buluyor

Duygu Orak: Ebru Sanatı, Su ve Renklerle Hayat Buluyor
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Ebru ustası Duygu Orak, CSO Ada Ankara'da düzenlenen 'İhya' Hat sanatı sergisinde, ebru sanatının derin anlamlarını ve önemini anlattı. Sergide 86 eser sergilendi ve talebeleriyle birlikte geleneksel sanatı yaşatmak için çalıştıklarını belirtti.

Ebru Ustası Duygu Orak: "Bir damla boya kumaşa düşse leke olur, suya düşünce bambaşka bir sanat oluyor"

Ebru sanatçılarının eserleri Başkentlilerin beğenisine sunuldu

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara'da gerçekleştirdiği "İhya" isimli Hat sanatı sergisinde konuşan Ebru Ustası Duygu Orak, "Bir damla boya kumaşa düşse leke olur, suya düşünce bambaşka bir sanat oluyor" dedi.

Geleneksel Türk Ebru Sanatçısı Duygu Orak, CSO Ada Ankara'da düzenlediği ve "İhya" adını verdiği Hat sanatı sergisinde sanatseverlerle bir araya geldi. Eserlerinin yer aldığı tanıtım töreninde konuşan Orak, "Bugün burada açmış olduğumuz 'İhya' isimli sergiye 2 yıldır 56 talebemle birlikte hazırlandık. Bunlardan 7 tanesi icazet aldı. Gelenekli sanatlarda icazet çok önemli bir şeydir. Öğrencinin geldiği önemli bir noktadır. Bu sergide 86 eser bizimle birlikte yer aldı. Bu 86 eserden 7 eseri mevcut mevkileri oluşturan talebelerimiz uluslararası öğrencilerimiz benimle online, uzaktan çalışan talebelerimiz bu sergi yer aldı. Klasik sanatlarımızı yaşatmak ve desteklemek adına ebru sanatının özünden kopmadan, en güzel şekilde yorumlanmasına biz de gayret ettik. Bir damla boya kumaşa düşse leke olur, suya düşünce bambaşka bir şey oluyor. Sanat kendi içinde bir zati güzeldir. İnsanı güzelleştirmesi için biz insanların sanatla hayatlarına yol devam etmesinin naçizane tavsiye ederim" diye konuştu.

"Bütün derdimi, sorunlarımı Ebru Teknesine bırakıyorum"

Sanatçılardan Merve Yağmur Bayram ise, "Eserimin üstümde de Fatiha süresi yazıyor. Yazıyı hattat Semih Akıncı yaptı. Ebru sanatı, teknemizin üstündeki bulunan denizkadayıfı katılarak yapılan suya boyaların atılmasıyla oluşuyor. İlk önce zeminini atıyorum, yaparken de zemin boyasını atıyoruz. Üstüne de hangi Ebruyu yapacaksak. Ben Hatip ebrusu yaptım. Lale, sümbül ve manolya yapılabiliyor. Ebru sanatını seviyorum, herkesin yapabileceği bir şey ama zor ve emek isteyen bir sanat. Ebru sanatını yaparken derse girmemle çıkmam aynı olmuyor. Gerçekten bütün derdimi, sorunlarımı sanki Ebru Teknesine bırakıyorum, bütün her şeyimi alıyor. Bir neredeyse antidepresan gibi diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Galeri 2 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TOLGA BAŞER - Kültür Sanat
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