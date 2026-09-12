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Dünyaca ünlü Kırgız yazar Aytmatov'un köyünde kültür ve anıt kompleksi ziyarete açıldı

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Aytmatov'un köyünde kültür ve anıt kompleksi ziyarete açıldı
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- Cengiz Aytmatov'un doğduğu Şeker köyündeki "Aytmatov'un Evreni" kompleksi, usta yazarın mirasını gelecek nesillere aktarmayı ve Kırgızistan'ı dünyaya tanıtmayı hedefliyor

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğduğu Şeker köyünde usta edebiyatçının anısını yaşatacak "Aytmatov'un Evreni (Aytmatov Aalamı)" kültür ve anıt kompleksi törenle ziyarete açıldı.

Talas bölgesine bağlı Aytmatov ilçesinin Şeker köyünde düzenlenen törene katılan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, aile bağlarının değerini, evlilikteki sorumlulukları ve geç fark edilen gerçek sevgiyi anlatan Cengiz Aytmatov'un "Kızıl Elma" hikayesini simgeleyen yapay elma ağacının önünde konuşma yaptı.

Caparov, dünyanın önde gelen ülkelerinin teknolojik ilerlemelerle birlikte kadim tarihlerini ve ulusal değerlerini koruyarak geliştirdiklerini belirterek, "Yeni Kırgızistan"ı inşa ederken Cengiz Aytmatov'un yaşamının ve eserlerinin kendilerine yol göstereceğini söyledi.

Aytmatov'un mirasını sadece bu yapının duvarları içinde korumakla kalmayıp gelecek nesillere derinlemesine aktarmayı hedeflediklerini ifade eden Caparov, Kırgız halkının manevi dünyasında özel konuma sahip bu projenin yalnızca Aytmatov'un doğduğu toprakları değil tüm Kırgızistan'ı dünyaya tanıtacak önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

İnşaatına başlandıktan sonra uzun yıllar askıda kalan "Aytmatov Aalamı" Projesi'ni nihayet tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Caparov, eserin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

Türkiye'de "Selvi Boylum Al Yazmalım" ile tanındı

Eserleri birçok dile çevrilen Cengiz Aytmatov, Türkiye'de 1970 yılında kaleme aldığı "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı romanıyla tanındı.

Kitaptan uyarlanan ve başrollerinde Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın yer aldığı 1977 yapımı aynı adlı film, Türk sinemasının unutulmaz klasikleri arasında yer aldı.

Devlet adamı Torekul Aytmatov ile Tatar asıllı tiyatro sanatçısı Nagima Aytmatova'nın çocuğu olarak 12 Aralık 1928'de Talas'ın Şeker köyünde dünyaya gelen yazar, 2008 yılında Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlandı.

Tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran 2008'de 79 yaşında hayatını kaybeden Aytmatov'un naaşı, başkent Bişkek yakınlarındaki Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'nde babasının mezarının yanına defnedildi.

Yazarın Bişkek'te Kovid-19 nedeniyle 4 Nisan 2021'de 79 yaşındayken vefat eden eşi Maria Aytmatova'nın cenazesi de Ala-Arça Devlet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA
Haberler.com
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