Haberler

Üsküp'te Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği düzenlendi

Üsküp'te Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği düzenlendi. Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen etkinliğe eski Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov ve diğer davetliler katıldı. Büyükelçi Fatih Ulusoy, misafirlere Türk kahvesi hakkında bilgi vererek teşekkür etti.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü vesilesiyle etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği tarafından Büyükelçilik rezidansında yapılan etkinliğe, eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov ve eşi Maja İvanova, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ve medya kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Büyükelçi Fatih Ulusoy, misafirlere Türk kahvesi hakkında bilgi vererek katılımları için teşekkür etti.

Burada konuklar, Türk kahvesinin yanı sıra Türk mutfağına özgü yiyecek ve içecekleri de tatma imkanı buldu.

2013'te UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan Türk kahvesi için her yıl Türkiye'de ve dünyanın birçok noktasında etkinlikler düzenleniyor.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Kültür Sanat
İsrail, harita paylaşıp 'vuracağız' dediği Lübnan'a saldırdı! İşte bölgeden gelen ilk görüntüler

İsrail, harita paylaşıp "vuracağız" dediği ülkeye saldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler

Öğrencilerin her türlü rezilliği yaptığı öğretmenden ders gibi sözler
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı

Türkiye'nin başkentinde insanlıktan utandıran görüntü
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
Şehir ihya olacak! Beklenenden 3 kat fazla altın bulundu

Şehir ihya olacak! Beklenenden 3 kat fazla altın bulundu
Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler

Öğrencilerin her türlü rezilliği yaptığı öğretmenden ders gibi sözler
Güle güle En-Nesyri! Talipleri resmen sıraya girdi

Güle güle En-Nesyri! Talipleri resmen sıraya girdi
İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

Bütün ülke onu konuşuyor!
Canlı yayında martı saldırısına uğrayan kadın muhabir kanlar içinde kaldı

Canlı yayında martı saldırısına uğrayan kadın muhabir kanlar içinde kaldı
Eşi ile 2 kızını heyelan faciasında kaybeden anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum

Acılı anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum
Prefabrik ev taşıyan tır trafiği altüst etti

Trafiği birbirine kattı, sürücüler isyan etti
Eşref Rüya dizisine damga vuran öpüşme sahnesi: Şeftali gibi tadı var

Reyting rekortmeni diziye damga vuran sahne: Şeftali gibi...
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
Kaçan at üzerinde 300 metrelik dehşet!

Kaçan at üzerinde 300 metrelik dehşet!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.