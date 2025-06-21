Dünya Güzel Koku Günü Paris'te Kutlanıyor

UNESCO tarafından tescil edilme süreci devam eden 25 Haziran Dünya Güzel Koku Günü'nün 11'inci yıl dönümü bu yıl Paris Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fatoş Özsoy ev sahipliğinde 8'inci Paris Belediyesi tarihi sergi salonunda kutlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde UNESCO'ya taşınan ve tescil süreci devam eden 25 Haziran Dünya Güzel Koku Günü'nde Türkiye'ye kadim medeniyetlerden miras kalan koku kültürleri tanıtılıyor. Bu kapsamda, etkinli?in 11'inci yılında Türkiye'de Koku Kültürü ve Turizmi Derneği tarafindan tescillenen 'koku uzmanlığı' mesleği öncülerinden Parfüm Tasarımcısı ve Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül Hitit, Sümer, Urartu, Selçuklu, Osmanlı, gibi medeniyetlerin ardından bıraktığı ve Anadolu topraklarında her daim izi görülen koku kültürlerine dair 25 Haziran tarihinde, 8'inci Paris Belediyesi tarihi sergi salonunda sergi ve sunum gerçekleştirecek.

Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirli?i ile Koku Kültürü ve Turizmi Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinlikte 8 bin yıllık bir geçmişe sahip Anadolu koku kültürünün günümüze olan yolculuğu ele alınacak. Anadolu'nun kadim koku kültüründe yer alan koku objelerinin sergilendiği etkinlikte Anadolu koku kültürü hakkında olarak yer alacak. Etkinlik, Fransız gazeteci ve kanaat önderlerini 8 bin yıllık geçmişi olan Anadolu koku kültürünün çağımızın parfümde başkenti olan Pariste kokular ile zamanda yolculuğa çıkarmayı hedefliyor.