Dünya Barış Günü'nde Rewşan Çeliker ve Sinan Kaynakçı'dan Kürtçe düet

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Sancaktepe, sanatın birleştirici gücüne sahne oldu. Sancaktepe Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kültür Sanat Festivali, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Festivalde, Kürt sanatçı Rewşan Çeliker ile alternatif rock müziğin sevilen gruplarından Pinhani'nin solisti Sinan Kaynakçı aynı sahneyi paylaştı. İkili, "Hat Kerwane Helebe" adlı eseri Kürtçe seslendirerek barış ve kardeşlik mesajlarını güçlü bir şekilde dile getirdi.

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Kalabalığın coşkuyla eşlik ettiği düet, festival alanında uzun süre alkışlandı. Bu özel performans, Pinhani'nin kariyerinde ilk kez Kürtçe bir şarkı seslendirmesi yönüyle de ayrı bir önem taşıdı. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festival, farklı kültürleri buluşturan atmosferiyle Dünya Barış Günü'nün ruhuna uygun bir buluşmaya dönüştü.