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Denizli'de gözaltına alınan avukatlar serbest bırakıldı

Denizli'de gözaltına alınan avukatlar serbest bırakıldı
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Denizli'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan aralarında Baro Başkanı'nın da bulunduğu 12 avukat, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Baro operasyona tepki gösterdi.

Denizli'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 avukat, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu kullanmak ve yer temin etmek suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde bir operasyon gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Denizli Barosu idari binası ile şüpheli avukatların ev ve ofislerinde eş zamanlı aramalar yapıldı. Operasyonda aralarında Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök'ün de yer aldığı toplam 12 avukat gözaltına alındı.

Teknik delillendirme ve biyolojik örnek alımı için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığına götürülerek kan ve idrar örnekleri alınan avukatlar, tamamlanan ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Barodan operasyona tepki

Öte yandan, Denizli Barosundan operasyonla ilgili olarak yapılan açıklamada; "Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Denizli Barosu Başkanı ile birlikte çok sayıda meslektaşımız hakkında gözaltı işlemi uygulanmış; avukatların konutlarında ve bürolarında aramalar gerçekleştirilmiş, ayrıca Denizli Barosu Başkanlık makamında arama yapılmıştır. Her şeyden önce belirtmek isteriz ki, hukuk devletinde hiç kimse soruşturulamaz değildir. Avukatlar da diğer tüm vatandaşlar gibi hukukun denetimine tabidir. Ancak hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir düzende, soruşturma makamlarının da hukuka bağlı hareket etmesi ve yürüttükleri işlemlerde temel hak ve özgürlüklere saygı göstermesi zorunludur. Ne var ki bugün yaşanan süreç, yalnızca bir adli soruşturma olarak değerlendirilemeyecek ölçüde ağır hukuki ve kurumsal sorunlar içermektedir. Yürütülen soruşturmanın içeriğinden bağımsız olarak, avukatların, baro kurumunun ve başkanlık makamının kamuoyu önünde hedef gösterilmesine, soruşturma süreçlerinin medya operasyonuna dönüştürülmesine ve masumiyet karinesinin zedelenmesine sessiz kalmayacağız" denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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