Dülük Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında yaşam alanlarına odaklanıldı

Gaziantep kent merkezinin 10 kilometre kuzeyinde yer alan ve bilinen ilk yerleşimi binlerce yıl öncesine dayanan Dülük Antik Kenti'nde bu yıl yapılacak kazı çalışmalarında tapınağın yakınındaki insanların yaşam alanları gün yüzüne çıkarılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi işbirliğinde, merkez Şehitkamil ilçesi Dülük Mahallesi yakınlarındaki antik kentte yaklaşık 1 ay önce başlayan bu yılki kazı çalışmaları sürüyor.

Kazı Başkanı Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Michael Blömer, aynı üniversitede görevli yardımcısı Dr. Dilek Çobanoğlu ile 20 uzman ve 13 işçi, antik kentteki kazılarda görev alıyor.

İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden olan ve Roma döneminin inanç merkezleri arasında yer alan antik kentte, çeşitli alanlarda kazı çalışmaları sürüyor.

Blömer, AA muhabirine, bu sezon kazı çalışmalarının 3 ana bölgede gerçekleştirileceğini söyledi.

Arşiv ve tapınaktaki çalışmalara geçen sene bıraktıkları yerden devam edeceklerini belirten Blömer, "Üçüncü alanımız ise bu sene tamamen yeni başladığımız bir alan. Antik kentte yaşayan insanların ikametleri nasıldı, nasıl bir hayata sahiplerdi, onu araştırmak ve bilmek için çalışmalarımıza başladık." diye konuştu.

Blömer, Dülük Antik Kenti'nde şu ana kadar yapılan çalışmalarda en önemli bulgulardan birinin tapınak olduğunu dile getirerek, "Burası gerçekten oldukça büyük bir tapınak. Bölgedeki en büyük tapınak diyebiliriz. Dülük'ün bu bölgedeki oldukça önemli bir inanç merkezi olduğunu biliyoruz. Buranın özellikle Roma döneminde önem taşıdığını biliyoruz." dedi.

"Dülük Antik Kenti'nde 5-10 bin insanın yaşam sürdüğünü biliyoruz"

Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda elde edilen kalıntı ve bulgulara bağlı olarak tapınağın 2'nci yüzyılda yani Roma Döneminde inşa edildiğini aktaran Blömer, şöyle devam etti:

"Tapınağın ebatının yaklaşık 60 metre uzunlukta, 40 metre genişliğinde ve 15 metre yüksekliğinde olduğunu biliyoruz. Bu yapı Roma döneminin en büyük yapılarından biri olarak yer alıyor. Dülük Antik Kenti'nde yaklaşık 5-10 bin insanın yaşam sürdüğünü biliyoruz. Sadece bu tapınakta, buradaki görevlilerin dışında çevrede insanlar da yaşıyordu. Bu tapınak o nüfusun inanç ritüellerini gerçekleştirebilecek bir alan olarak kullanılmıştı. İlk etapta tapınağı bulduk ve bundan sonra tapınağı inşa eden, burada ibadet eden insanların yaşam alanlarını tespit etmek istiyoruz. Bu yıl içerisinde ya da ilerleyen dönemlerde buna ulaşmak istiyoruz."

Dülük Antik Kenti

Antik dönemde güney, kuzey, doğu ve batıdan uzanan ticaret yollarının kesiştiği kavşak noktasında yer alan, Asurlular döneminde Mezopotamya'dan Kilikya'ya, Helenistik ve Roma dönemindeyse Antakya ve Kilikya'dan Zeugma'ya uzanan İpek Yolu'nun güzergahında bulunan Dülük Antik Kenti, milattan önce binlerce yıl öncesine tarihlendiriliyor.

Taş Devri'nin yanı sıra Bakır Çağı'ndan kalma eserlere ve bilinen en eski matematik işlemlerine rastlanılan antik kentte, Eski Taş Çağı'ndan da izler bulunuyor.

Hititler, Medler, Asurlular, Persler ve İskender İmparatorluğu arasında el değiştiren antik kent, barındırdığı eserler ve tarihi yapılarla pek çok medeniyetin bilgilerini bugüne aktarıyor. Bir dönem Mitra inancının hakim olduğu kentte, dünyada bilinen, yer altına inşa edilen Mitras tapınaklarının en büyüğü yer alıyor.