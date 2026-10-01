Dr. Fatih Orta'nın Çağatay Hanlığı'nın İktisadi Tarihi kitabı yayımlandı

Balıkesirli tarihçi yazar Dr. Fatih Orta'nın ilk araştırma kitabı Çağatay Hanlığı'nın İktisadi Tarihi Selenge Yayınevi'nden yayımlandı.

Çağatay Hanlığı'nın İktisadi Tarihi adlı bilimsel kitabı için uzun bir çalışma ve araştırma yaptığını belirten Dr. Fatih Orta kitabının konusu hakkında açıklama yayınladı. Dr. Orta; "Çağatay Hanlığı, Türkistan'da kurulan bir Moğol devletidir. Kurulduğu yer itibariyle İpek Yolu'nun merkezinde yer almıştır. Fakat bu devletin tarihi hakkında araştırmalar kaynak yetersizliğinden ötürü zayıf kalmış ve özellikle iktisadi tarihi de bu zamana kadar dikkate alınmamıştır. Temel çıkış noktamız burasıdır. Bu kitapta Çağatay Hanlığı'ndaki temel iktisadi faaliyetlerin neler olduğu, Çağatay Hanlığı'nın İpek Yolu'ndaki konumu ve rolünün nasıl olduğu, Çağatay şehirlerinin durumu ve para darbı ile ilgili konular hakkında bilgi verilmiştir. Çalışma, daha önce yaptığım Çağatay Hanlığı'nın sosyal, kültürel ve siyasi yapısı ile çalışmalarımı tamamlar niteliktedir."

Klasik dönem Moğol tarihi araştırmalarına eğilen Dr. Fatih Orta'nın bu konuda daha önce farklı akademik mecralarda yayımlanmış "Çağatay Hanlığı'nda Vergi", "Çağatay Hanlığı Tarihinde Karşı Şehrinin Yeri ve Önemi", "Çağatay Hanlığı'nın Sosyal ve Kültürel Yapısı Üzerine", "Çağatay Hanlığı'nda (1227-1370) Kebek Han (1319-1326) ve Faaliyetleri" gibi muhtelif makaleleri vardır. Türk ve Moğol tarihinin çeşitli konuları üzerinde çalışan yazar, çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı