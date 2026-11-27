Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan "Öğretim Elemanları Sergisi", Zafer Sergi Salonu'nda düzenlenen törenle açıldı. Üniversitede görev yapan öğretim elemanlarının farklı tekniklerle hazırladığı 41 eserin yer aldığı sergide, sanatın farklı alanlarından çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından akademisyenlerin sanatsal üretimlerini paylaşmak ve sanatseverlerle buluşturmak amacıyla hazırlanan serginin açılışına DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Kahraman, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürsel Yanık, sanatçılar, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

Karma teknikle hazırlanan 41 eserin yer aldığı sergide, öğretim elemanlarının sanatsal birikimleri ve özgün çalışmaları ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Farklı sanat anlayışlarını ve üretim biçimlerini bir araya getiren sergi, akademisyenlerin eğitim ve bilimsel çalışmalarının yanı sıra sanatsal alandaki üretimlerini de gözler önüne serdi.

"Gerçek sanat insanın emeğinden doğar"

Serginin açılışında konuşan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, yapay zeka ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde insan emeğinin, vicdanının ve manevi değerlerinin önemini koruduğunu söyledi.

Hiçbir teknolojinin insan vicdanı ve emeğinin yerini tutamayacağını vurgulayan Kızıltoprak, gerçek sanatın insani ve manevi değerlerden beslendiğini ifade etti.

Konuşmasında Kütahyalı ressam Ahmet Yakupoğlu'nu da anan Kızıltoprak, Atatürk'ün öğretmenlere yönelik sözlerine atıfta bulunarak eğitimin ve sanatın toplumların gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Güzel Sanatlar Fakültesinde Prof. Dr. Selda Mant Menay başkanlığında hazırlanan karma sergiyi bir gönül işçiliği olarak nitelendiren Kızıltoprak, eserleri ortaya çıkaran akademisyenlere ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek sergi ziyarete açıldı. Protokol üyeleri ve davetliler, sergi alanını dolaşarak öğretim elemanlarının farklı tekniklerle hazırladığı eserleri inceledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı