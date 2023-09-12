Dönence Dizisi, Atatürk'ün Ziyaret Ettiği İzmir'deki Namık Kemal Lisesi'ne Konuk Oldu

Yapımcılığını D Media, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği Kanal D'de yayınlanan Dönence dizi ekibi, 13 Eylül Çarşamba günü ekrana gelecek yeni bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaret ettiği İzmir'deki tarihi Namık Kemal Lisesi'ne konuk oldu.

Dizide otizmli bir birey olan Gülce'nin sosyal hizmetler kararı ile liseye başladığı sahneler İzmir'in en eski ve köklü kurumlardan biri olan Namık Kemal Lisesi'nde çekildi. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 1925-1926 yılları arasında bu okulu ziyaret etmiş, o yıllarda adı İzmir Kız Lisesi olan okulun hatıra defterine "İzmir Kız Lisesi'ni ziyaretimden pek memnun oldum. Müdür hanım ve bay muallimlerin ciddi ve isabetli mesaisinin aşırı suhuletle ve takdirle görülmektedir" yazmıştı.

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun yer aldığı Dönence'de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğan Karakaş, Berfin Ant Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya gibi başarılı isimler yer alıyor. Dönence dizisi 13 Eylül Çarşamba gününden itibaren her çarşamba yeni bölümü ile ekrana gelecek.

ATATÜRK'ÜN ZİYARET ETTİĞİ LİSENİN TARİHİ

Yapı ilk olarak 1909 yılında Rum Evanjelik Mektebi'ndeki öğrenci sayısının artmasıyla inşa edilmeye karar verilmiş ve çeşitli fonların toplanmasıyla günümüzdeki arsası satın alınmıştır. Bugün Namık Kemal Lisesi olarak kullanılan yapı inşa edilmeye başlansa da Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı nedeniyle çalışma kesintiye uğramıştır. Daha sonra bu çalışma 1919 ve 1922 yılları arasında Yunan yönetimi sırasında yeniden başlatılmıştır. Rötuşları 1922 yazında tamamlansa da Büyük Taarruzun zaferle sonuçlanması ve izleyen mübadele nedeniyle okul yeni binasına hiçbir zaman taşınamadı. Cumhuriyetin ilanından sonra 1924-25 ders yılından itibaren İzmir Kız Lisesi olarak kullanılan yapı, adı geçen okulun 1937-38 ders yılı başında Karataş'taki eski Erkek Öğretmen Okulu binasına taşınması üzerine Kültür Müdürlüğü tarafından "Fuar günlerinde pansiyon olarak kullanılması" için Fuar Komitesi emrine verilir. Ancak kısa zaman sonra binanın İzmir Erkek Lisesinin ortaokul öğrencileri için şube olarak kullanılmasına karar verilir. 1939 yılı Şubat ayında da İzmir İkinci Erkek Lisesi adıyla yeni bir liseye dönüştürülür. 1942 yılı Mayıs ayında Birinci Erkek Lisesinin adı "Atatürk Lisesi" olurken bu okula "İnönü Lisesi" adı verilir. 16 Mart 1943 tarihinde İsmet İnönü'nün büstü konan ve 1952 yılı Eylül ayında adı "Namık Kemal Lisesi"ne dönüştürülen okulda 14 Mart 1955 tarihinde yeni konferans salonu açılır. 1965 yılı Eylül ayında ortaokul bölümü kaldırılarak mevcut öğrenciler okul bahçesinde inşa edilen Barbaros Ortaokulu'na aktarılır.