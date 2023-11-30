Don Giovanni Operası AKM'de sahnelendi

Opera literatürünün başyapıtlarından biri olan Don Giovanni operasının prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirildi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahnelenen eser, sanatseverlerle buluştu. Prömiyer öncesi yapılan konuşmada, Aydın Gün'ün anısına bu büyük prodüksiyonun gerçekleştirilmesinin önemi vurgulandı.

Opera literatürünün başyapıtları arasında gösterilen "Don Giovanni" operasının prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi ( Akm ) Türk Telekom Opera Salonu'nda yapıldı.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestesiyle ilk kez 1787'de seyirciyle buluşan eseri, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sahneledi.

Prömiyer öncesi sahnede kısa bir konuşma yapan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Türkiye'de operanın kurucusu olarak kabul edilen Aydın Gün'ü vefatının 16. yılı dolayısıyla anarak, AKM gibi bir sahnede başyapıt bir eseri sanatseverlerle buluşturdukları için mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

Sağtürk, Aydın Gün'ün hayal ettiği gibi böylesi büyük bir prodüksiyonla onu yad etmenin önemine işaret ederek, "İnsanlar unutuldukları zaman ölürler ve belki de biz sanatçılar bu bakımdan çok şanlıyız. Bıraktığımız eserler, yetiştirdiğimiz öğrenciler sayesinde hatıralarımız yaşadıkça biz de bir şekilde var olmaya devam ediyoruz." dedi.

Gün'ün sadece Türkiye'de operanın kurucusu olarak kalmadığını, opera ve baleyi bugüne taşıyan önemli yapı taşlarına imza attığını dile getiren Sağtürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt içi ve dışında birçok önemli ödüle değer görülen Aydın Gün, 1988'de Devlet Sanatçısı ünvanını almıştı. Aydın Gün'ün rehberliğinde bugünlere gelen İstanbul Devlet Opera ve Balemiz, dünyaca ünlü bir eser olan Don Giovanni operasını muhteşem bir yorumla sizlere sunacak. Mozart'ın başyapıtlarından biri olarak kabul edilen ve opera tarihinin önemli eserleri arasında yer alan bu eser, yepyeni bir bakış açısı ve yorumla sahneleniyor. Don Giovanni'nin dekor, kostüm ve sahne performansı ile hafızalarınızda yer edeceğine eminim. Bu akşam bütün alkışları duayenimiz Aydın Gün'e ithaf ediyoruz. Eserde emeği geçen bütün sanatçı dostlarımı tebrik ediyorum."

Aytaç Manizade'nin sahneye koyduğu eserde İDOB Orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetti.

Dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan imzalı operaya, Volkan Akkoç yönetimindeki İDOB Korosu eşlik etti. Eserdeki hareket düzenini ise Alper Marangoz hazırladı.

"Don Giovanni" rolünde İDOB Müdürü Caner Akgün, Zafer Erdaş, Murat Güney, "Leporello" rolünde Göktuğ Alpaşar, N.Işık Belen, Burak Bilgili, "Donna Anna" rolünde Evren Ekşi, Özgecan Gencer, Gülbin Günay, "Donna Elvira" rolünde Perihan N. Artan, Nesrin Gönüldağ, Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, "Don Ottavio" rolünde Berk Dalkılıç, Bülent Külekçi, Ufuk Toker, "Zerlina" rolünde Sevim Ateş, Aslı Ayan, Ayşenur Ayyıldız Haksoy, "Masetto" rolünde Alp Köksal, Burak Kul, "II Commendatore" rolünde Mithat Karakelle, Ali Haydar Taş, Umut Tingür dönüşümlü olarak rol aldı.

Eser, 6 Aralık akşamı tekrar AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda seyirciyle buluşacak.