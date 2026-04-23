Diyarbakırlı öğrencilerden önemli başarı

Diyarbakırlı öğrencilerden önemli başarı
Elazığ'da düzenlenen yöresel yemekler yarışmasında, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinden katılan öğrenciler, hazırladıkları özgün lezzetlerle jüriyi etkileyerek altın madalya kazanmayı başardı. Öğrenciler, yerel malzemelerle hazırladıkları yemeklerde modern dokunuşlar kullanarak başarı elde ettiler.

Elazığ'da düzenlenen ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu illerini kapsayan yöresel yemekler yarışmasında, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinden katılan öğrenciler büyük bir başarıya imza attı.

Çermik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğrencileri Damla Özekinci, Sultan Koç, Sümeyye Çiçek ve Nazlı Balıkçı, hazırladıkları özgün ve yöresel lezzetlerle jüri üyelerinin beğenisini kazanarak altın madalya almaya hak kazandı. Bölgenin zengin mutfak kültürünü yansıtan yemeklerin kıyasıya yarıştığı organizasyonda, öğrencilerin hem sunum hem de lezzet açısından sergilediği yüksek performans dikkat çekti. Kısıtlı süre içerisinde hazırlanan yemeklerde kullanılan yerel malzemeler, geleneksel tariflere sadık kalınarak modern dokunuşlarla harmanlandı. Bu yaklaşım, jüri tarafından özgünlük ve kültürel mirasa katkı açısından tam not aldı. Yarışmaya danışman öğretmenleri eşliğinde hazırlanan ekip, sürece uzun bir çalışma döneminin ardından katıldı. Öğrenciler, haftalar süren hazırlık aşamasında hem teorik hem de pratik anlamda yoğun bir eğitimden geçerek yarışmaya hazır hale geldi. Bu disiplinli çalışma süreci, elde edilen başarıda önemli rol oynadı.

Öğrenciler "Kendi yöremizin lezzetlerini en iyi şekilde tanıtmak istedik ve başardık. Bu ödül bizim için büyük bir motivasyon oldu" dedi.

Öğrencileri başarıya götüren yemekler ekşili yarpuz çorbası, gırık, burma kadayıf oldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Gemiye el konulma görüntüleri yayınlandı
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum! Katilin ismi verildi
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kalan Günay Güvenç hüngür hüngür ağladı

Hüngür hüngür ağladı!
Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi

Arkadaşından şoke eden iddia: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Kayıp şahsın cansız bedeni taş ocağında gömülü halde bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Taş ocağında korkunç hade bulundu
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kalan Günay Güvenç hüngür hüngür ağladı

Hüngür hüngür ağladı!
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog

Şu bel altı muhabbetin iğrençliğine bakar mısınız?