Diyarbakırlı öğrencilerden önemli başarı

Elazığ'da düzenlenen ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu illerini kapsayan yöresel yemekler yarışmasında, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinden katılan öğrenciler büyük bir başarıya imza attı.

Çermik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğrencileri Damla Özekinci, Sultan Koç, Sümeyye Çiçek ve Nazlı Balıkçı, hazırladıkları özgün ve yöresel lezzetlerle jüri üyelerinin beğenisini kazanarak altın madalya almaya hak kazandı. Bölgenin zengin mutfak kültürünü yansıtan yemeklerin kıyasıya yarıştığı organizasyonda, öğrencilerin hem sunum hem de lezzet açısından sergilediği yüksek performans dikkat çekti. Kısıtlı süre içerisinde hazırlanan yemeklerde kullanılan yerel malzemeler, geleneksel tariflere sadık kalınarak modern dokunuşlarla harmanlandı. Bu yaklaşım, jüri tarafından özgünlük ve kültürel mirasa katkı açısından tam not aldı. Yarışmaya danışman öğretmenleri eşliğinde hazırlanan ekip, sürece uzun bir çalışma döneminin ardından katıldı. Öğrenciler, haftalar süren hazırlık aşamasında hem teorik hem de pratik anlamda yoğun bir eğitimden geçerek yarışmaya hazır hale geldi. Bu disiplinli çalışma süreci, elde edilen başarıda önemli rol oynadı.

Öğrenciler "Kendi yöremizin lezzetlerini en iyi şekilde tanıtmak istedik ve başardık. Bu ödül bizim için büyük bir motivasyon oldu" dedi.

Öğrencileri başarıya götüren yemekler ekşili yarpuz çorbası, gırık, burma kadayıf oldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı