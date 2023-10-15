Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamındaki Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali'nin düzenlenen etkinlikler ve sergilerle devam ettiğini duyurdu. Festivalde söyleşiler, tiyatro oyunları, dini ve çocuk etkinlikleri yer alıyor. Ayrıca festival ziyaretçileri, Diyarbakır İçkale Müze Kompleksi bölgesindeki arkeolojik kazı alanını ziyaret ediyor. Gastronomi etkinlikleri de büyük ilgi görüyor.

Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali, etkinliklerle devam ediyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamındaki Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali'nin düzenlenen etkinlikler ve sergilerle devam ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 100 gün boyunca 11 ayrı ilde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin duraklarından Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali, sergiler, söyleşiler, tiyatro oyunları, dini ve çocuk etkinlikleri ile sürüyor. 14- 22 Ekim tarihleri arasında sürecek festivalin hafta sonu programında söyleşiler yer aldı. Dün başlayan festivalin ilk gününde; Yazar Sadık Yalsuzuçanlar, Ahmet Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde söyleşi gerçekleştirdi. Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız 'Diyarbakır Yakın Tarihini Şiirle Yazmak' adlı söyleşisiyle Dicle Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi'nde konuştu.

BUGÜNKÜ PROGRAMLAR İÇİN DUYURU

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu ise 'Dosta Doğru' söyleşisini, Fırat Türkmen ve Ahmet Fescioğlu dinletisiyle Kurşunlu Meydanı'nda gerçekleştirdi. Festivalin bugünkü programında ise Kurşunlu Meydanı'nda Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın 'Ben Annemin Rüyasıyım' söyleşisi ve Mustafa Demirci dinletisi yer alıyor. 'Hamit Aytaç İzinde Hüsn-i Hat' adlı Mehmethan Akan ve İsmail Erdoğan'ın söyleşisi Şehzadeler Konağı'nda, 'Prof. Dr. İdris Kadıoğlu ile Diyarbakır Divan Şiirinin Tekamülü' söyleşisi ise Dicle Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.

AMİDA HÖYÜK'E YOĞUN İLGİ

Festival ziyaretçileri, Diyarbakır İçkale Müze Kompleksi bölgesinde Orta Neolitik Dönem'den eserlerin bulunduğu arkeolojik kazı alanına yoğun ilgi gösteriyor. Diyarbakır merkezde ilk yerleşmenin başladığı yer olan bölge, Amida Höyük olarak adlandırılıyor. Höyük, Diyarbakır'ın yönetim merkezi olduğundan Diyarbakır'ın kalbi konumunda. Amida Höyük, 9 bin yıldır kesintisiz olarak yönetim merkezi olması bakımından dünyada tek örnek olma özelliği bakımından UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor.

GASTRONOMİ ETKİNLİKLERİ İLGİ ÇEKTİ

Festivalin ilk gününde Yenikapı Caddesi'nde 'Diyarbakır Büyük Kültür Sofrası', 'Mezopotamya'da Bir Altın Sarı Buğdayın Doğuşu ve Bulgura Giden Hikayesi', 'Yunus Emre Akkor ile Ocak Başında Diyarbakır' adlı gastronomi etkinlikleri de düzenlendi. Ayrıca 'Üniversiteliler Yarışıyor' yemek yarışması, 'Nine Bana Öğretsene' yemek yarışması, Elif Korkmazel ve Cüneyt Ateş'in sunuculuğunda 'Tandır Başında Diyarbakır' gastronomi etkinliği Diyarbakır ve bölge halkının ilgisiyle karşılandı.