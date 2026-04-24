Diyarbakır'daki tarihi İçkale'de 'Kur'an-ı Kerim Ziyafeti' gerçekleştirildi

Diyarbakır'da "Türkiye 11. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" kapsamında tarihi mekanda "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca organize edilen yarışma çerçevesinde merkez Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi'nde gerçekleştirilen programda Mısır'dan Halid Nasır Sabbah Subhi Hasan, Endonezya'dan Cumarlin ve Filipinler'den Muhammed Cünior Asgar, Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptı.

Etiyopya'dan yarışmaya katılan Hafız Abdurrahman Muaz, programda yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Muaz, Diyarbakır'da gördüğü ilgiden etkilendiğini, Kur'an-ı Kerim'e gösterilen ihtimamın takdire şayan olduğunu ifade etti.

Programa Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Abdullah Kahraman, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Sur Kaymakamı Hasan Akbulut ile Çermik, Çüngüş, Eğil ve Hazro ilçelerinin belediye başkanları, siyasi partiler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.