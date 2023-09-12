Diyarbakır'da Malabadi Köprüsü'nde çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan tarihi Malabadi Köprüsü'nde yürütülen çevre düzenleme çalışmalarının yüzde 70'ini tamamladı. Proje kapsamında kafeterya, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, seyir terası ve dinlenme alanları inşa edilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan tarihi Malabadi Köprüsü'nde yürütülen çevre düzenleme çalışmalarında sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Silvan ilçesi sınırlarında yer alan Malabadi Köprüsü'nün görkemini ortaya çıkarmak için sürdürdüğü çevre düzenleme çalışmalarının yüzde 70'ini tamamladı.

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı ve üst yapı çalışmalarının devam ettiği projede, 20 bin metrekarelik alanda kafeterya, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, seyir terası, kademeli oturma, balık tutma iskeleleri ve dinlenme alanları inşa edilecek.

Projede ekipler, 14 bin 500 metrekarelik alanda, 15 farklı türde 361 ağaç, 1523 çalı ve 2 bin 564 yer örtücü bitkiyi toprakla buluşturacak.