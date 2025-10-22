Haberler

Diyarbakır'da Genç Hükümlülerin Eserleri Sergilendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan çocuk ve genç hükümlülerin iş meslek atölyelerinde ürettiği eserler, Ahmet Arif Edebiyat Müzesi'nde düzenlenen Cumhuriyet Sergisi'nde sergilendi. Müze müdürü, serginin umut ve dönüşümün ifadesi olduğunu vurguladı.

DİYARBAKIR Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan genç ve çocuk hükümlülerin iş meslek atölyelerinde ürettiği eserler, Ahmet Arif Edebiyat Müzesi'ndeki Cumhuriyet Sergisi'nde sergilendi.

Sur ilçesindeki Ahmet Arif Edebiyat Müzesi'nde düzenlenen Cumhuriyet Sergisi'nde, Diyarbakır Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan genç ve çocuk hükümlülerin iş meslek atölyelerinde ürettiği eserler sergilendi. Sergiye Diyarbakır Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Müge Sarımaden, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Güdümen, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Selman Aydoğdu, ceza infaz koruma memurları ile vatandaşlar katıldı. Çocuk ve genç hükümlülerin ürettiği kağıt rölyef, nevresim takımı, takı tasarım, ahşap baskı, ebru ve yağlı boya resimleri sergilendi.

'ÇOCUKLARA YENİDEN BAŞLAMA FIRSATI SUNMAK TOPLUMUN EN BÜYÜK SORUMLULUĞUDUR'

Sergide konuşan Diyarbakır Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Müge Sarımaden, "Bugün burada kurumumuzda kalan çocuk ve gençlerimizin özveri ile hazırladığı sulu boya resim, rölyef, el sanatları ve tekstil ürünlerini Ahmet Arif Edebiyat Müzesi gibi anlamlı bir mekanda sizlerle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sergi yalnızca bir ürün sergisi değildir. Aynı zamanda umut, emek ve dönüşümün görünür bir ifadesidir. Çünkü biz biliyoruz ki çocuklar hata yapabilirler. Ancak onlara yeniden başlama fırsatı sunmak toplumun en büyük sorumluluğudur. Kurumumuzda yürüttüğümüz eğitim, iş ve meslek kursları, kültür ve sanat faaliyetleri tam da bu anlamda şekillenmektedir. Bir çocuğun iç dünyasına dokunmanın en zarif yoludur bu faaliyetler. Kimi zaman kelimelere sığmayan duygular bir fırça darbesinde, bir oyma izinde ya da bir dikiş çizgisinde anlam bulur. Biz her yapı olan eserde sadece beceri, yetenek değil, aynı zamanda sabrı, kararlılığı, hayal gücünü ve yeniden ayağa kalkma iradesini görüyoruz. Cumhuriyet sadece bir yönetim şekli değildir. Aynı zamanda bireylere ikinci bir şansı veren büyük bir toplumsal sözleşmedir. Bu sergide yer alan her ürün işte tam da bu inancın yansımasıdır" dedi.

Sergi, yerel sanatçıların müzik dinletisi, okunan şiirler ve hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN- Selim KAYA / DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
İngiliz devi, Arda Güler'i izlemeye geliyor

Geleceğiyle ilgili bomba gelişme! Bu akşam canlı izleyecekler
Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı

Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı
MHP'li vekilden AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var

MHP'den AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.