Diyarbakır'da Genç Hükümlülerin Eserleri Sergilendi

DİYARBAKIR Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan genç ve çocuk hükümlülerin iş meslek atölyelerinde ürettiği eserler, Ahmet Arif Edebiyat Müzesi'ndeki Cumhuriyet Sergisi'nde sergilendi.

Sur ilçesindeki Ahmet Arif Edebiyat Müzesi'nde düzenlenen Cumhuriyet Sergisi'nde, Diyarbakır Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan genç ve çocuk hükümlülerin iş meslek atölyelerinde ürettiği eserler sergilendi. Sergiye Diyarbakır Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Müge Sarımaden, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Güdümen, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Selman Aydoğdu, ceza infaz koruma memurları ile vatandaşlar katıldı. Çocuk ve genç hükümlülerin ürettiği kağıt rölyef, nevresim takımı, takı tasarım, ahşap baskı, ebru ve yağlı boya resimleri sergilendi.

'ÇOCUKLARA YENİDEN BAŞLAMA FIRSATI SUNMAK TOPLUMUN EN BÜYÜK SORUMLULUĞUDUR'

Sergide konuşan Diyarbakır Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Müge Sarımaden, "Bugün burada kurumumuzda kalan çocuk ve gençlerimizin özveri ile hazırladığı sulu boya resim, rölyef, el sanatları ve tekstil ürünlerini Ahmet Arif Edebiyat Müzesi gibi anlamlı bir mekanda sizlerle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sergi yalnızca bir ürün sergisi değildir. Aynı zamanda umut, emek ve dönüşümün görünür bir ifadesidir. Çünkü biz biliyoruz ki çocuklar hata yapabilirler. Ancak onlara yeniden başlama fırsatı sunmak toplumun en büyük sorumluluğudur. Kurumumuzda yürüttüğümüz eğitim, iş ve meslek kursları, kültür ve sanat faaliyetleri tam da bu anlamda şekillenmektedir. Bir çocuğun iç dünyasına dokunmanın en zarif yoludur bu faaliyetler. Kimi zaman kelimelere sığmayan duygular bir fırça darbesinde, bir oyma izinde ya da bir dikiş çizgisinde anlam bulur. Biz her yapı olan eserde sadece beceri, yetenek değil, aynı zamanda sabrı, kararlılığı, hayal gücünü ve yeniden ayağa kalkma iradesini görüyoruz. Cumhuriyet sadece bir yönetim şekli değildir. Aynı zamanda bireylere ikinci bir şansı veren büyük bir toplumsal sözleşmedir. Bu sergide yer alan her ürün işte tam da bu inancın yansımasıdır" dedi.

Sergi, yerel sanatçıların müzik dinletisi, okunan şiirler ve hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN- Selim KAYA / DİYARBAKIR,