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Diyarbakır Çermik'te İlçe Müftüsü Kızılarslan, Ahilik Haftası'nda esnafı ziyaret etti

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Diyarbakır Çermik'te İlçe Müftüsü Kızılarslan, Ahilik Haftası'nda esnafı ziyaret etti
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Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Kızılarslan hayırlı ve bereketli kazançlar diledi; ziyaretten memnun kalan esnaf da kendisine teşekkür etti.

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan ahilik haftası etkinlikleri kapsamında ilçe esnafını ziyaret ederek sohbet etti.

İlçe Müftüsü Burhan Kızılarsan esnafı ziyaret ederek, ahilik haftalarını kutladı. İlçe esnafıyla hasbihal eden müftü Kızılarslan, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren esnaf, Çermik İlçe Müftüsü Burhan Kızılarsan'a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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