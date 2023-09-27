Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 11 dalda ücretsiz sanat kursları için kayıt almaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ücretsiz yararlanabileceği sanat kursları için kayıt almaya başladı. 2023 güz dönemi için 11 kurs açıldı ve bağlama, gitar, yan flüt, keman, piyano, klasik kemençe, erbane, ses eğitimi, kabak kemane, ney, resim kursları verilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 11 dalda vatandaşların ücretsiz yararlanabileceği sanat kursları için kayıt almaya başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde sanatsal çalışmalarına devam eden Kent Konservatuarı'nda 2023 güz dönemi için 11 kurs açtı.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde verilecek eğitimlerde bağlama, gitar, yan flüt, keman, piyano, klasik kemençe, erbane, ses eğitimi, kabak kemane, ney, resim kursları verilecek.

Çocuklara ve yetişkinlere yönelik düzenlenecek kurslarda her kursiyer bir alana kayıt yaptırabilecek.