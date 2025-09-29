Haberler

Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası'nın Belgeseli Çekiliyor

Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası'nın Belgeseli Çekiliyor
Güncelleme:
UNESCO Dünya Mirası'nda yer alan Sivas'taki Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası'nın belgesel filmi, 'Divriği'nin Sessiz Mucizesi' adıyla çekilecek. Proje, mimari ve akustik değerleriyle dikkat çeken bu yapının sırlarını gün yüzüne çıkaracak.

Türkiye'nin önemli kültürel miraslarından Sivas Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası'nın belgesel filmi çekilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini Hasan Kalender, yapımcılığını ise Aydın Sarman'ın üstlendiği proje, Sivas Valiliğinin desteğiyle hayata geçirilecek.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Darüşşifası, bugüne kadar taşıdığı mimari ve sanatsal değerlerin yanı sıra gizemli akustiğiyle de bilim insanlarının ilgisini çekiyor.

Film, bu eşsiz yapının yüzyıllardır sır olarak kalan "ses mucizesini" gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

13. yüzyılda inşa edilen Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası, taş işçiliğiyle adeta bir açık hava müzesi niteliği taşırken, taş duvarlarda yankılanan olağanüstü ses etkileriyle de hayranlık uyandırıyor.

Belgesel kapsamında fizikçiler, müzikologlar ve tarihçiler bir araya gelerek bu akustik fenomeni bilimsel ve kültürel boyutlarıyla değerlendirecek.

Belgesel, "Divriği'nin Sessiz Mucizesi" ismiyle izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Kültür Sanat
