Dila Yüksel Anısına Sanat Atölyesi Açıldı

İzmir'de 2020 yılında meydana gelen depremde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Dila Yüksel anısına Hatay'ın İskenderun ilçesinde oluşturulan sanat atölyesi hizmete girdi.

Yüksel'in babası Seha Yüksel'in yaptığı bağışla Şemsettin Mursaloğlu Lisesine kazandırılan "Dila Yüksel Görsel Sanatlar Atölyesi"nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, baba Yüksel ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Seha Yüksel, 5 yıl önceki depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybettiğini söyledi.

Kızı Dila'yı İskenderun'a emanet ettiğini belirten Yüksel, şöyle konuştu:

"Çocuklarım sanatı severdi ancak onların bu uğraşlarını sürdürme imkanım kalmamıştı. Yine de babalık görevim bitmedi, sonsuza kadar devam edecek. Hayalleri sevgiye sarıp gerçeğe kavuşturalım diyerek bir dernek kurduk. Sizlerle kader birliğimiz var, acılarımız ortak. Bu atölye, Dila'nın anısını yaşatacak ve sizlerin geleceğine ışık olacak."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Haytaz da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da okulların onarımdan geçirildiğini ifade ederek, "Bu anlamlı bağış, iki deprem bölgesi arasında duygusal bir köprü oluşturdu. Devletimiz büyük çabayla okullarımızı yeniden ayağa kaldırdı ancak hayırseverlerimizin desteğiyle bu süreç çok daha anlamlı hale geldi." dedi.

Okul müdürü İlhami Koç ise atölyenin öğrenciler için büyük kazanım olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından atölyenin açılış kurdelesi kesildi.