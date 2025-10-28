Haberler

Dila Yüksel Anısına Sanat Atölyesi Açıldı

Dila Yüksel Anısına Sanat Atölyesi Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'deki depremde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Dila Yüksel anısına Hatay'ın İskenderun ilçesinde, babası Seha Yüksel'in bağışıyla kurulan görsel sanatlar atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

İzmir'de 2020 yılında meydana gelen depremde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Dila Yüksel anısına Hatay'ın İskenderun ilçesinde oluşturulan sanat atölyesi hizmete girdi.

Yüksel'in babası Seha Yüksel'in yaptığı bağışla Şemsettin Mursaloğlu Lisesine kazandırılan "Dila Yüksel Görsel Sanatlar Atölyesi"nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, baba Yüksel ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Seha Yüksel, 5 yıl önceki depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybettiğini söyledi.

Kızı Dila'yı İskenderun'a emanet ettiğini belirten Yüksel, şöyle konuştu:

"Çocuklarım sanatı severdi ancak onların bu uğraşlarını sürdürme imkanım kalmamıştı. Yine de babalık görevim bitmedi, sonsuza kadar devam edecek. Hayalleri sevgiye sarıp gerçeğe kavuşturalım diyerek bir dernek kurduk. Sizlerle kader birliğimiz var, acılarımız ortak. Bu atölye, Dila'nın anısını yaşatacak ve sizlerin geleceğine ışık olacak."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Haytaz da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da okulların onarımdan geçirildiğini ifade ederek, "Bu anlamlı bağış, iki deprem bölgesi arasında duygusal bir köprü oluşturdu. Devletimiz büyük çabayla okullarımızı yeniden ayağa kaldırdı ancak hayırseverlerimizin desteğiyle bu süreç çok daha anlamlı hale geldi." dedi.

Okul müdürü İlhami Koç ise atölyenin öğrenciler için büyük kazanım olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından atölyenin açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Kültür Sanat
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de korkutan bir deprem daha
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

6.1'lik deprem sonrası dikkat çeken gelişme! TAMP devreye alındı
Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...

Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı

Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı
Sındırgı'daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Sındırgı'daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.