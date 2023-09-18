Dikili'de 'Komünist Osman' belgeseli gösterime sunuldu

"Komünist Osman" belgeseli hikayenin ana merkezi Dikili'de seyirciyle buluştu. Finalde Osman Özgüven ayakta alkışlanırken belgesel'in yönetmeni Gökmen Ulu, "Yine uzun bir geceden geçiyoruz, kapkaranlık bir geceden. Ama biliyoruz ki, güneş mutlaka doğar" dedi.

Dikili Eski Belediye Başkanı Osman Özgüven ve yoldaşlarının olağanüstü serüveninin anlatıldığı "Komünist Osman" belgeseli, hikayenin ana merkezinde gösterime sunuldu. Dikili Belediyesi ev sahipliğindeki etkinlik Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Osman Özgüven'in yanı sıra Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Lesvos Adası'nın eski Ayaparaskevi Belediye Başkanı Aleksandros Evangelinos, belgeselin yönetmeni olan gazeteci – yazar Gökmen Ulu ve binlerce yurttaş katıldı.

KIRGÖZ: "ÖZGÜVEN DİKİLİ'Yİ DEMOKRASİ LİMANI YAPTI"

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "12 Eylül faşist darbesinin arkasından ülkenin üzerine bir karabasan gibi çöken baskılardan sonra Osman başkanımız Dikili'de başlattığı sosyal belediyecilik anlayışı, sosyal politikalar, festivaller, kültür sanat etkinlikleri, Dikili'yi o dönemin aydınlarının, entelektüellerin, yazarların adeta bir sığınma limanı, seslerini duyurabildikleri bir demokrasi limanı haline getirmişti. Bu etkinlikler ulusal ve uluslararası ölçekte Dikili'nin tanınmasına büyük katkı koymuştur. Ben tüm bu katkıları için uzun yıllar Dikilimize yaptığı hizmetler için değerli büyüğümüz, sevgili başkanımız Osman Özgüven'e teşekkür ediyorum. Bu belgeseli çeken, böyle bir değere imza atan kardeşimiz Gökmen Ulu'yu tebrik ediyorum" dedi.

ULU: "GÜNEŞ MUTLAKA DOĞAR"

Yönetmen Gökmen Ulu, "Gazeteci ve belgeselci çağın tanığı, toplumun hafızasıdır. Sosyal belediyecilik uygulamalarıyla tarihe geçen, Türkiye ekoloji hareketinin önderlerinden, insan hakları savunucusu ve barış aktivisti Osman Özgüven ve onurdaşları unutulmasın, bilinsin istedim. Bugünlere model, yarınlara ışık olsun istedim" dedi. Özgüven'in yaptıklarının devrimci mücadelenin üstünde yükseldiğini vurgulayan Ulu, "Bu belgesel, ağır bedeller ödetilen, yüreğindeki ateş sönmeyen devrimcilere de bir saygı duruşudur" diye konuştu. Ulu sözlerini, "Yine uzun bir geceden geçiyoruz, kapkaranlık bir geceden. Ama biliyoruz ki, güneş mutlaka doğar" diyerek tamamladı.

ÖZGÜVEN'DEN BERABERLİK VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Konuşmaların ardından belgeselin gösterimi yapıldı. Anlatılara sık sık alkışlarla reaksiyon veren seyircilerin zaman zaman duygulandığı ve gözyaşı döktüğü görüldü. Belgeselin finalinde meydanı dolduran yurttaşlar ayakta alkışlarken Osman Özgüven sahneye geldi. Belgeselin yapımcısı Oben Ulu ve yönetmeni Gökmen Ulu'ya teşekkür eden Özgüven, demokrasi yanlısı kitlelere beraberlik ve dayanışma içinde mücadele çağrısı yaptı. Özgüven, Avrupa şampiyonu olan A Milli Voleybol Takımını kutlarken, "Çağdaş kızlarımızla gurur duyuyor, onlara saldıran yobaz dincileri lanetliyorum" dedi.