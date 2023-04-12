'Dijitale Kalpten Bağlı Aile' kitap serisi, ücretsiz dağıtılacak

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu ile Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi öncülüğünde, çocuklar ve ebeveynlere dijital okuryazarlık kazandırılması için çıkarılan 'Dijitale Kalpten Bağlı Aile' kitap serisi, tüm halk kütüphanelerinde ücretsiz dağıtılacak.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu ile Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi öncülüğünde, çocuklar ve ebeveynlere dijital okuryazarlık kazandırılması için çıkarılan 'Dijitale Kalpten Bağlı Aile' kitap serisi, tüm halk kütüphanelerinde ücretsiz dağıtılacak.

RTÜK ve KTO Karatay Üniversitesi öncülüğünde, çocuklara ve ebeveynlere dijital okuryazarlık kazandırılması için kitap projesi başlatıldı. Bu kapsamda, pek çok akademisyenin kaleme aldığı yazılarla Dr. Nabat Garakhanova'nın editörlüğünde 'Dijitale Kalpten Bağlı Aile' kitap serisi çıkarıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen kitabın lansmanına, RTÜK Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Uslu, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, editör Dr. Nabat Garakhanova ve katkı yapan akademisyenler katıldı. 'Dijitale Kalpten Bağlı Aile' kitabı ile 'Neci'nin Diji Maceraları' masal kitabının, 'KTO Karatay Üniversitesi ve RTÜK iş birliğinde hazırlanmıştır, para ile satılamaz' ibaresi ile tüm illerdeki halk kütüphanelerinde ücretsiz dağıtılması kararlaştırıldı.

Uslu, geçen aylarda da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile 'Çocuk Dostu Yayıncılık Çalıştayı' gerçekleştirildiğini ve yayıncılık etik ilkelerinde, çocukların korunması ilkesinin başat olması gerektiğini kaydetti.