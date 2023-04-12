'Dijitale Kalpten Bağlı Aile' kitap serisi, ücretsiz dağıtılacak
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RADYO ve Televizyon Üst Kurulu ile Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi öncülüğünde, çocuklar ve ebeveynlere dijital okuryazarlık kazandırılması için çıkarılan 'Dijitale Kalpten Bağlı Aile' kitap serisi, tüm halk kütüphanelerinde ücretsiz dağıtılacak.
RADYO ve Televizyon Üst Kurulu ile Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi öncülüğünde, çocuklar ve ebeveynlere dijital okuryazarlık kazandırılması için çıkarılan 'Dijitale Kalpten Bağlı Aile' kitap serisi, tüm halk kütüphanelerinde ücretsiz dağıtılacak.
RTÜK ve KTO Karatay Üniversitesi öncülüğünde, çocuklara ve ebeveynlere dijital okuryazarlık kazandırılması için kitap projesi başlatıldı. Bu kapsamda, pek çok akademisyenin kaleme aldığı yazılarla Dr. Nabat Garakhanova'nın editörlüğünde 'Dijitale Kalpten Bağlı Aile' kitap serisi çıkarıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen kitabın lansmanına, RTÜK Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Uslu, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, editör Dr. Nabat Garakhanova ve katkı yapan akademisyenler katıldı. 'Dijitale Kalpten Bağlı Aile' kitabı ile 'Neci'nin Diji Maceraları' masal kitabının, 'KTO Karatay Üniversitesi ve RTÜK iş birliğinde hazırlanmıştır, para ile satılamaz' ibaresi ile tüm illerdeki halk kütüphanelerinde ücretsiz dağıtılması kararlaştırıldı.'ÇOCUK YAŞTA DİJİTAL OKUYAZARLIK OLUŞTURULMASI GEREKİYOR'Rektör Prof. Dr. Ortaç, toplumların artık vazgeçilmez unsurlarından birinin dijitalleşme olduğunu belirterek, dijital ortamların yaygınlaşması ile kültürel alışkanlıkların ve davranış şekillerinin değişebileceğini ve dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Ortaç, "Özellikle yeni yetiştirdiğimiz nesiller arasında buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuk yaşta başlamak üzere dijital okuryazarlık bilincinin oluşturulması gerekiyor ki; yetişkinlik zamanında ayırt edebilsin, kendisine yön verebilsin. RTÜK'ün hem televizyon hem gazete hem de dijital alanda yapmış olduğu çok değerli çalışmalar var. Bizim de bu çalışmanın içerisinde katkı sağlamamız benim açımdan da çok önemli" diye konuştu.'ÇOCUK VE GENÇLERİN KORUNMASI İÇİN BİRÇOK PROJEYE İMZA ATTIK'RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu, kurum olarak çocuğun adının geçtiği her alana özel olarak önem verdiklerini ve çocukların kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, "Üst kurul olarak çocuklarımızın, gençlerimizin fiziksel, ruhsal, ahlaki gelişimini olumsuz etkileyecek yayınlar başta olmak üzere her türlü hassasiyeti gösteriyoruz. RTÜK sürekli ceza veren bir kurum gibi lanse edilmenin aksi yönünde daha çok çocuklarımızı, gençlerimizi medyada korumak için elinden gelen çalışmaları yapan bir kurum. Çocuklarımızın ve gençlerimizin korunması noktasında birçok projeye imza attık" dedi. Çocuklar için hayata geçirilen 'Akıllı İşaretler' ve 'Haydi Çocuklar Uykuya' projelerinin başarısına değinen Uslu, dijitalleşmenin gelişimi ile medya okuryazarlığı kavramına çocuklar ve ebeveynler için ayrıca önem verdiklerini söyledi. Uslu, "Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol güncellemesi yaptık. Ortaokulda yürütülmekte olan medya okuryazarlığı dersini ilkokula çekme ve hayat bilgisi gibi ilkokul derslerinin içinde medya okuryazarlığını sınıf öğretmenleri ile yedirmenin kaygısını güdüyoruz. MEB, bu konuda yoğun destek sunuyor" diye konuştu.
Uslu, geçen aylarda da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile 'Çocuk Dostu Yayıncılık Çalıştayı' gerçekleştirildiğini ve yayıncılık etik ilkelerinde, çocukların korunması ilkesinin başat olması gerektiğini kaydetti.