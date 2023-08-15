Didim Belediyesi'nin Katkılarıyla Düzenlenen Yaz Konseri Büyük Beğeni Topladı

Didim Belediyesi'nin katkılarıyla Didim Türkü Grubu tarafından düzenlenen yaz konseri Didim Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi. Konserde Türkiye'nin farklı bölgelerine ait eserler seslendirildi ve etkinlik büyük ilgi gördü.

Didim Belediyesi'nin katkılarıyla Didim Türkü Grubu tarafından düzenlenen yaz konseri büyük beğeni topladı.

Didim Belediyesi tarafından kente kazandırılan Didim Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen konsere Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Sunuculuğunu Suna Çuhadar'ın yaptığı etkinlikte, Şef Selahattin Aydın yönetimindeki Didim Türkü Grubu Türkiye'nin farklı bölgelerine ait eserleri Didimliler için seslendirdi.

Konserin sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, Koro Şefi Selahattin Aydın'a çiçek takdim etti.