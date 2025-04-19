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Devlet Tiyatroları, Venezuela'da İlk Turnesini Gerçekleştirdi

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Devlet Tiyatroları, 'Üç Kız Kardeşi Beklerken' oyunu ile Venezuela'nın başkenti Karakas'ta sahne aldı. Uluslararası İlerici Tiyatro Festivali kapsamında yapılan temsili 400 sanatsever izledi, performans ilgiyle karşılandı.

Devlet Tiyatroları (DT), ilk kez turne düzenlediği Venezuela'da Ankara Devlet Tiyatrosunun "Üç Kız Kardeşi Beklerken" oyunuyla seyirci karşısına çıktı.

DT'den yapılan açıklamaya göre, bu sezon kapalı gişe oynayan oyun, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta düzenlenen "Uluslararası İlerici Tiyatro Festivali"nde sahnelendi.

Tarihi Bolivar Tiyatrosu'ndaki temsili yaklaşık 400 sanatsever izledi.

Venezuela Görsel ve Uzamsal Sanatlar Bakan Yardımcısı Mary Pemjean, kültürel etkileşimin bir simgesi olarak, oyun sonrası Ankara ekibini tebrik etti.

Açıklamaya göre, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarının performansı, izleyiciler ve Venezuela medyası tarafından ilgiyle karşılandı.

Temsili, Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'nun yanı sıra çeşitli ülkelerin büyükelçileri de takip etti.

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Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Kültür Sanat
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