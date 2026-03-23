Devlet Tiyatroları oyunlarının İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde sahnelenmesi planlanıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar ile bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Başer, ziyaret kapsamında Rektör Akpınar ile yaptığı görüşmede kurumlar arası işbirliği imkanları ile sanat ve tiyatro alanında geliştirilebilecek ortak projeler değerlendirildi.

Görüşmede, Devlet Tiyatroları repertuvarındaki bazı oyunların ilerleyen dönemde üniversite kampüsündeki 566 kişilik konferans salonunda sahnelenmesine yönelik planlamalar ele alındı.

Üniversitenin konferans salonunda prova çalışmalarını sürdüren tiyatro topluluğu öğrencileriyle de bir araya gelen Başer, öğrencilerin sahne sanatlarına ilgisinin artırılmasına yönelik ortak etkinlik, atölye çalışmaları ve sanatsal projeler üzerinde işbirliğinin sürdürülmesinin önemine değindi.

Kampüsteki sinema salonu ve spor tesislerini de gezen Başer, üniversitelerle kurulacak işbirliklerinin gençlerin sanatsal gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, bu tür temasların süreceğini kaydetti.