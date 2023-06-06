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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'tan Nurhan Damcıoğlu için taziye mesajı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'tan Nurhan Damcıoğlu için taziye mesajı

Kültür Sanat Haberleri

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Nurhan Damcıoğlu'nun vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı. Damcıoğlu'nun sanat hayatına Ankara Devlet Tiyatrosu çocuk bölümünde adım attığı belirtildi.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, dün İzmir'de yaşamını yitiren sanatçı Nurhan Damcıoğlu için taziye mesajı yayımladı.

DT'den yapılan yazılı açıklamada, Damcıoğlu'nun sanat hayatına Ankara Devlet Tiyatrosu çocuk bölümünde adım attığı, Ankara Cebeci Ortaokulu'ndan mezun olduktan sonra 16 yaşında Devlet Tiyatrosu'nda sahne almaya başladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, DT Genel Müdürü Kurt'un, Damcıoğlu için yayımladığı taziye mesajına da yer verildi.

Kurt, mesajında, Nurhan Damcıoğlu'nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Eda Özdener - Kültür Sanat

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