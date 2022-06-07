Devlet sanatçısı minyatür bebeklerle kültürü yaşatıyor - Haberler

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Devlet sanatçısı minyatür bebeklerle kültürü yaşatıyor

İhlas Haber Ajansı - Sedat Ağacıkoğlu - Kültür Sanat
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Devlet sanatçısı minyatür bebeklerle kültürü yaşatıyor Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısı Nevin Tahtacı, Tosya kültürüne katkı sağlayan el emeği ve göz nuru minyatür bebek sergisini açtı.

Devlet sanatçısı minyatür bebeklerle kültürü yaşatıyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısı Nevin Tahtacı, Tosya kültürüne katkı sağlayan el emeği ve göz nuru minyatür bebek sergisini açtı.

Belediye Düğün Salonundaki serginin açılışına Tosya Kaymakam Ferhat Özen, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ile ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Devlet sanatçısı Nevin Tahtacı, "Kültürümüzü özellikle Tosya örf ve adetlerini üretimini gelecek nesillere aktarmak ve yaşatmak için minyatür bebeklerle bu sergiyi açtım. Ben elimden geldiği kadar bu sanatı yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışacağım. Tosya'nın bıçkısını, telasını, kese ve kuşağını özellikle Tosya pirincini tanıtmak için minyatür bebeklerle canlandırmaya çalışıyorum" dedi.

Serginin açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte davetliler, sergi alanını gezerek incelemelerde bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Sedat Ağacıkoğlu - Kültür Sanat

Kültür Bakanlığı Kastamonu Tosya Kültür Sanat Haberler

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