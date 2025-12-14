Devlet Çoksesli Korosu, 'Dünya Koro Günü'nde 500 kişiyle sahne aldı

DEVLET Çoksesli Korosu, 14 Aralık Dünya Koro Günü'nde 500 kişilik koro ile CSO Ada Ankara'da konser verdi.

Devlet Çoksesli Korosu, Dünya Koro Günü nedeniyle CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da, 'Birlikte Söyle' konseriyle müzikseverlerle buluştu. Şef Burak Onur Erdem, "Devlet Çoksesli Korosu ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ev sahipliğinde yüzlerce korist ile birlikte 'Carmina Burana' eserine hayat veriyoruz. Koristlerimiz aylarca bu esere hayat vermek için çalıştılar. Bütün amacımız bizim hep birlikte şarkı söylemenin keyfini, bu sanatın erişilebilirliğini artırmak. Dünya Koro Federasyonu açısından da bakarsak Türkiye'de gerçekten son yıllarda koro müziği çok büyük bir yükselişte. Bütün dünya da bunun farkında. 2023'te yaptığımız Dünya Koro Sempozyumu'nun, bu büyük festivalin İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde gerçekleşmesinin ardından gittikçe daha da fazla festivaller, daha da fazla korolar ve dünyada daha da ses getirdiği hale gelmeye başladık. Umarım bu ilerleyen yıllarda artarak devam edecek. Koronun özelliği herkesi bir araya getirmesi. Çünkü herkes söyleyebilir. Aramızda çocuk koromuzdan başlayarak gençler, yetişkinler ve büyüklerimiz yani 7'den 70'e bir koroyuz bugün. Koronun da özelliği budur" ifadelerini kullandı.

Erdem'in yönettiği konserde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 500 kişilik koroya eşlik etti. Alman Besteci Carl Orff'un tüm dünyada tanınmasını sağlayan ve 'Beuern Şarkıları' olarak da bilinen eseri 'Carmina Burana'nın seslendirildiği konsere Ankaralı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.