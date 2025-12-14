Haberler

Devlet Çoksesli Korosu, 'Dünya Koro Günü'nde 500 kişiyle sahne aldı

Devlet Çoksesli Korosu, 'Dünya Koro Günü'nde 500 kişiyle sahne aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Devlet Çoksesli Korosu, 14 Aralık Dünya Koro Günü'nde CSO Ada Ankara'da 500 kişilik koro ile 'Birlikte Söyle' konseri düzenledi. Burak Onur Erdem şefliğinde gerçekleştirilen konserle, 'Carmina Burana' eseri seslendirildi ve koro müziğine olan ilginin arttığı vurgulandı.

DEVLET Çoksesli Korosu, 14 Aralık Dünya Koro Günü'nde 500 kişilik koro ile CSO Ada Ankara'da konser verdi.

Devlet Çoksesli Korosu, Dünya Koro Günü nedeniyle CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da, 'Birlikte Söyle' konseriyle müzikseverlerle buluştu. Şef Burak Onur Erdem, "Devlet Çoksesli Korosu ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ev sahipliğinde yüzlerce korist ile birlikte 'Carmina Burana' eserine hayat veriyoruz. Koristlerimiz aylarca bu esere hayat vermek için çalıştılar. Bütün amacımız bizim hep birlikte şarkı söylemenin keyfini, bu sanatın erişilebilirliğini artırmak. Dünya Koro Federasyonu açısından da bakarsak Türkiye'de gerçekten son yıllarda koro müziği çok büyük bir yükselişte. Bütün dünya da bunun farkında. 2023'te yaptığımız Dünya Koro Sempozyumu'nun, bu büyük festivalin İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde gerçekleşmesinin ardından gittikçe daha da fazla festivaller, daha da fazla korolar ve dünyada daha da ses getirdiği hale gelmeye başladık. Umarım bu ilerleyen yıllarda artarak devam edecek. Koronun özelliği herkesi bir araya getirmesi. Çünkü herkes söyleyebilir. Aramızda çocuk koromuzdan başlayarak gençler, yetişkinler ve büyüklerimiz yani 7'den 70'e bir koroyuz bugün. Koronun da özelliği budur" ifadelerini kullandı.

Erdem'in yönettiği konserde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 500 kişilik koroya eşlik etti. Alman Besteci Carl Orff'un tüm dünyada tanınmasını sağlayan ve 'Beuern Şarkıları' olarak da bilinen eseri 'Carmina Burana'nın seslendirildiği konsere Ankaralı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

Yeşil yaşıyor mu? Ünlü gazeteciye gelen telefon sonrası resmi açıklama
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Bir manav, binlerce kişinin canını böyle kurtardı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Binlerce kişiyi bir manav kurtardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de fesih kararı

Kadro dışı bırakılan yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
Türk çiftçisi çöpe atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor

Türk çiftçisi ot diye atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden dengeleri değiştirecek transfer

Resmen açıklandı: Arda'dan dengeleri değiştirecek transfer
Fenerbahçe'de fesih kararı

Kadro dışı bırakılan yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
İsmail Kartal için sürpriz iddia: Geri dönüyor

Sürpriz iddia: İsmail Kartal geri dönüyor! İşte o takım
Berke Özer'e Premier Lig'den dev talip

İşte Guardiola'nın City'e istediği Türk yıldız
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Şehit pilotun eşinin paylaşımı yürekleri dağladı: 609 no'lu uçak...

Şehit pilotun eşinden yürek dağlayan paylaşım: Nereden bilebilirdim…
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
Yunanistan'da olay görüntü! Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler

Yanlış duymadınız! Alkolmetre üfletilen kişi ülkenin başbakanı
title