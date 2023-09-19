Derince'de 'Biz Anadoluyuz' etkinlikleri düzenleniyor

Derince Belediyesi ve Derincespor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 'Biz Anadoluyuz' etkinlikleri, halk oyunları eşliğinde unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyor. Program, 20 Eylül Çarşamba günü saat 20.30'da Harikalar Sahili'ndeki Derince Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek ve katılımcılara ücretsiz olarak sunulacak.