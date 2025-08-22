Depremzedeler Yeni Yuva Sevinci Yaşıyor

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde evleri ağır hasar gören Gültekin ve Gökşen Güneş çifti, 2'si koruyucu aile oldukları 4 çocuğuyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen yeni yuvalarına yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor.

Güneş ailesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme, merkez Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi'ndeki 12 katlı binanın 3'üncü katındaki evlerinde yakalandı.

Ağır hasar alan ikametten yara almadan kurtulan aile, önce Kayseri'ye taşındı sonra da Hatay'a dönüp konteynerde kalmaya başladı.

Konteynerde yaklaşık 2 yıl biyolojik çocukları Aziz Tekin (10) ve Göktuğ (7) ile koruyucu aileliklerini üstlendikleri oğulları H.Ü. (15) ve A.K'ye (12) bakan çift, TOKİ'den gelen müjdeyle sevindi.

Konut kurasında isimlerinin çıktığını öğrenen aile, TOKİ'nin Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde inşa ettiği evlerinin anahtarına kavuştu.

Yetiştirme yurdunda büyüyen 39 yaşındaki baba Gültekin ile 36 yaşındaki anne Gökşen Güneş, çocuklarıyla zor günleri atlatıp yeni evlerinde vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Evde keyifli zaman geçiriyoruz"

Baba Güneş, AA muhabirine, dünyaya geldiği gün adını taşıdığı babasını kanserden kaybettiğini, annesinin de terk etmesi üzerine yetiştirme yurdunda büyüdüğünü söyledi.

Eşiyle henüz nişanlıyken koruyucu aile olmaya karar verdiklerini belirten Güneş, "Düğünden sonra eşim 'Hadi başvuralım' dedi ve sürecimiz başladı. Böylelikle 4 erkek çocuğumuz oldu. Çok şükür çok uslu, annelerine yardım eden çocuklarımız var." dedi.

Güneş, depreme yeni taşındıkları evde yakalandıklarını, 6 Şubat gecesinde eşi, 4 çocuğu, misafirliğe gelen kayınvalidesi ve kayınbabasıyla dışarı çıkmayı başardıklarını anlattı.

Konteynerde kaldıktan sonra yuvalarına taşınmanın kendilerine iyi geldiğini dile getiren Güneş, şöyle konuştu:

"Evin içinde dolaşmayı, uzanıp televizyon izlemeyi, çocuklarla rahat zaman geçirmeyi, mutfağı, misafir ağırlamayı özlemişim. Çocuklar da çok memnun çünkü konteynerde küçük bir odada ranzada kalıyorlardı, çok sıkışıyorlardı. Şimdi 2'şerli ayrılan geniş odaları ve dolapları var. Çocuklar da çok mutlu. Evde keyifli zaman geçiriyor, film izliyor, oyunlar oynuyoruz. Onları öpüp koklarken 'Allah korusun' diye seviyoruz. Kendi çocukluğuma döndüğümde o çocukların sevgiye ne kadar muhtaç olduklarını hatırlıyorum. Eşim de zaten bunun farkında. O, en büyük destekçim."

"Çocuklarla rahat zaman geçirebiliyor, oyun oynayabiliyoruz"

Anne Gökşen Güneş de çocuklar arasında ayrım yapmadıklarını vurguladı.

Deprem travmasını atlatma sürecinde oğullarının kendisini yormadığını belirten Güneş, "Yeni evimiz konteynerden sonra ilaç gibi geldi. Hem odalarımız hem de birlikte zaman geçirebileceğimiz mutfağımız var. Açıkçası konteynerde mutfak yoktu. Şimdi çocuklarla rahat zaman geçirebiliyor, oyun oynayabiliyoruz. Daha yeni taşındık ama şimdiden adapte olabildik. Artık misafir ağırlayabiliyoruz bu çok büyük bir lüks." ifadelerini kullandı.

Bir anne olarak oğullarının sağlıklı ve hayırlı bireyler olmasını dilediğini söyleyen Güneş, "İnşallah sağlıklı yuvaları olur. Bir bakarsınız gelecekte benim kuzucuklarım da kurum bakımında kalan çocuklara koruyucu aile olur." diye konuştu.