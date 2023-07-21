Deprem Bölgesi Gönülden Gönüle Kardeşlik Sofraları Hayır Çarşısı Açılıyor

Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte, deprem bölgelerinde atölyelerde üretilen ürünlerin satışa sunulacağı ve çeşitli yiyeceklerin de satılacağı belirtildi. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katılacak.

Şule Yüksel Şenler Vakfınca yarın Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde "Deprem Bölgesi Gönülden Gönüle Kardeşlik Sofraları Hayır Çarşısı" açılacak.

Etkinliğe ilişkin bilgi veren Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından insanların ihtiyaçlarını temin edebilmesi, kadınların tekrar üretime katkı verebilmesi ve sosyalleşebilmesi için deprem bölgelerinde atölyeler kurduklarını söyledi.

Bu atölyelerde üretilen ürünlerin yarın satışa sunulacağını ifade eden Usta, "Çadır kentte veya konteyner kentte yaşayan kadınlarımız, atölyelerde verdiğimiz kumaşlarla, ipliklerle, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz ve Olgunlaşma Enstitümüzün hocalarından hem eğitim aldılar hem de üretmeye başladılar. Bu onlara açıkçası deprem sonrası yeniden hayata tutunmak için bir motivasyon oluşturdu. Hem öğrendiler hem de ürettiler." diye konuştu.

Şimdi de projenin ikinci aşamasında kursiyerlerin deprem bölgesinde ürettikleri ürünleri İstanbul'a getirdiklerini aktaran Usta, vakıf olarak çarşı kurduklarını kaydetti.

Usta, "Yarın saat 11.00'de çarşımız açılacak. Tüm hayırseverlerimizi buraya davet ediyoruz. Gelsinler alışveriş yapsınlar. İsterlerse beğendikleri ürünleri aldıktan sonra evlerinde değerlendirebilirler. ya da AFAD'ımızın standı var. 'Bu ürünü yine deprem bölgesindeki insanlarımızın ihtiyacı için kullanılması amacıyla bağış yapmak istiyorum.' derlerse, aldıktan sonra AFAD standımıza bırakabilirler." ifadelerini kullandı.

Hayır çarşısında çeşitli tekstil ürünlerinin yanı sıra her yöreye özgü yiyeceklerin de satılacağını belirten Usta, çarşının 25 Temmuz'a kadar açık kalacağı bilgisini verdi.

"Deprem Bölgesi Gönülden Gönüle Kardeşlik Sofraları Hayır Çarşısı"nın yarınki açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.