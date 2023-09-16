Denizli'de Üç Telli Tırnak Curası Kültürel Miras Olarak Gelecek Nesillere Aktarılıyor

Denizli'de hayatta iken 'Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı' listesinde yer alan ve 'Goca Usta' olarak anılan Hayri Dev'in üç telli tırnak curasını gelecek nesillere aktarmak için gece-gündüz çalışıyorlar.

Denizli'de hayatta iken 'Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı' listesinde yer alan ve "Goca Usta" olarak anılan Hayri Dev'in üç telli tırnak curasını gelecek nesillere aktarmak için gece-gündüz çalışıyorlar..

Orta Asya'dan günümüze kadar gelen nadir çalgılardan olan Üç Telli Tırnak Curası Acıpayam ilçe Konservatuarında gelecek nesillere aktarılıyor. Acıpayam Belediyesi'nin de desteğiyle süren proje 2 yıl önce hayata geçirildi. Hayatta olan nadir Cura Ustalarından Sadi Cesuroğlu, bu çalgıyı gelecek nesillere aktarabilmek için Acıpayam ilçesinin dağ köylerini tek tek dolaşarak bu işe meraklı ve yetenekli gençleri tespit ederek yola çıktı. Yaşları 15 ila 20 arasında değişen gençlerle başlayan çalışmalarda bir hayli yol kat edildi.

2 yıldır gece-gündüz çalışan öğrenciler, sayıları anca 40'ı bulan tırnak curasını çalabilen sanatçılar arasında yerini aldı

Kendilerini bu alanda geliştirmek isteyen gençler, birer Hayri Dev olabilme hayalini kurarken, ustaları Sadi Cesuroğlu ise yöreden topladığı eserlerle albüm oluşturabilmenin hayalini kuruyor .

Hedef gelecek nesillere aktarmak

Cura Ustası Sadi Cesuroğlu, "Ben aynı zamanda bağlama eğitmeniyim. Üç telli tırnak curası dersi veriyorum.Üç telli Tırnak curası Orta Asya'dan günümüze kadar varını sürdürebilen bir yörük sazıdır. Elle çalma tekniği ile çalınır. Bölgemizde ve yöremizde özellikle Teke bölgesinde daha çok önümüze çıkar. Acıpayam Gireniz bölgesi, Çameli yöresi bu bölgelerde ağırlıkta çalınır. Bu enstrüman Orta Asya'dan günümüze kadar gelmiş.Biz bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Çünkü günümüzde 40 kişiye yakın insan bu curayı çalabiliyor. Bu çalgının gelecek nesillere aktarılabilmesi için bir proje hazırladık. 2 yıl önce Acıpayam Gireniz bölgesinde genç yetenekli çocuklarımızı dağ bayır gezerek yerinde tespit ettik. Yetenekli çocuklarımıza curayı öğreterek gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bu çalışma Türkiye'de bir ilk oldu. Bunun için çok mutluyuz.

"Üç telli ile çalınabilen eserleri derleyeceğiz"

Yörede Üç Telli Cura ile çalınabilen eserleri toplayarak cd hazırlamayı hedeflediklerini de kaydeden Cesuroğlu, "Hayri Dev, Fethiye'de Ramazan Güngör gibi ustalarımız bu dünyadan göç ettiler. Mekanları cennet olsun. Biz günümüzde artık yok olmaya yüz tutmuş bu enstrümanı gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hayırlısıyla önümüzdeki günlerde bir de tüm üç telli ile çalınabilen eserleri çalarak bir cd'de toplayıp gelecek kuşaklara aktarmak için kaydedeceğiz"dedi.

Severek çalıyorlar

Acıpayam'ın Benlik Mahallesi'nde yaşarken Sadi Cesuroğlu tarafından keşfedilen genç yeteneklerden Bayram Ersoy, curayı severek çaldıklarını kaydederek bu enstrümanı çalmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Ersoy, "Yaklaşık 2 yıldır Sadi hocamızdan ders görüyoruz. Ben bu işi meslek olarak öğrenmek istedim. Öğrenmeye de başladım. İnşallah bu yeteneğimi gelecek nesillere taşımak istiyorum"diye konuştu.

Cafer Yılmaz ise, "En büyük hayalim Haydi Dev gibi büyük bir sanatçı olmak. Bunu hocamla birlikte başaracağıma inanıyorum" dedi.

Öğrencilerden Emrah Çakır, "Ben Acıpayam'ın Hisar Mahallesinde' yaşıyorum. Müzisyenim. Genimden gelen bir müzik ruhum var. 3 telli tırnak curasını 2 yıldır öğreniyorum. Niyetim bu güzel enstrümanı geleceğe iletmek" dedi.

Cevat Himmetli ise, "Denizli merkezde yaşıyorum. Üç telli parmak curasını yaklaşık 1 yıldır devam ediyorum. Sadi Cesuroğlu hocamızla eğitimlerimize devam ediyoruz. Konservatuar Türk Halk Müziği bölümüne hazırlanıyorum.Bu enstrümanı çalan çok az sayıda kişi kaldı. Bu kültürü yaşatmak istiyorum" diye konuştu. - DENİZLİ