Denizli'de geleceğin teminatı çocuklar sahne aldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlanıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikler, kentin mülki idare amirlerini ve vatandaşları bir araya getirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlanıyor. TBMM'nin açılışının 106. yılına vurgu yapılan etkinliklerde, Milli Mücadele ruhu ve milli egemenliğin önemi bir kez daha hatırlatıldı. Okulların aylar öncesinden hazırlıklarına başladığı program, izleyicilerden tam not aldı.

Öğrenciler tarafından sergilenen halk oyunları, modern danslar ve koro konserleri izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan mesajda, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sergilediği birbirinden renkli gösteriler, büyük beğeni topladı" ifadelerine yer verilerek, çocukların bu özel gündeki başarısı takdir edildi.

Kutlama programına Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve il protokolü üyeleri katılım sağladı. Öğrencilerin hazırladığı gösterileri yerinde izleyen protokol üyeleri, çocukların bayram sevincine ortak oldu. Tören, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve Türk bayraklarının coşkuyla dalgalandırılmasıyla sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
