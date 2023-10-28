Demre'de Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları Edip Akbayram Konseriyle Coşkuyla Karşılandı

Demre'de Cumhuriyetin 100. Yılı ve Cumhuriyet Bayramı, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Edip Akbayram konseri ile büyük bir coşku ve heyecanla karşılandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılını dolu dolu kutluyor. Demre ilçesi Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları kapsamında 4. Demre Kekova Festivali'nde düzenlediği Edip Akbayram konseri ile unutulmaz bir gece yaşadı.

Demre'de Cumhuriyetin 100. Yılı ve Cumhuriyet Bayramı, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Edip Akbayram konseri ile büyük bir coşku ve heyecanla karşılandı. Daima Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gideceklerini vurgulayan Başkan Muhittin Böcek, 'Bu topraklarda çiftçi çocuğu Muhittin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olabiliyorsa, bu topraklardan çıkan bir kadın, Demre Belediye Başkanı olabiliyorsa bunun adı cumhuriyettir dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyetin 100. Yılını dolu dolu kutluyor. Demreliler, Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları kapsamında 4. Demre Kekova Festivali'nde düzenlediği Edip Akbayram konseri ile unutulmaz bir gece yaşadı. Konsere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile binlerce vatandaş katıldı.

'ATAMIZIN İZİNDEN GİDECEĞİZ'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı konuşmada daima Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gideceklerini vurgulayarak, 'Bilimin, sanatın ve kültürün ışığında barışın, kardeşliğin özgürlüğün ve demokrasinin hüküm sürdüğü bir ülke için durmadan, yılmadan, yorulmadan yürüyeceğimize söz veriyorum. Bu topraklarda çiftçi çocuğu Muhittin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olabiliyorsa, bu topraklardan çıkan bir kadın, Demre Belediye Başkanı olabiliyorsa bunun adı cumhuriyettir. Yaşasın Cumhuriyet dedi.

BÖCEK'E TEŞEKKÜR Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in desteklerini hiçbir zaman esirgemediğini ifade ederek 'Bizlere Cumhuriyet'i kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum ifadelerini kullandı. Başkan Muhittin Böcek ve Başkan Gülsüm Cengiz, ellerindeki sahnede Türk bayraklarını dalgalandırarak, Demrelileri selamladı, Cumhuriyet'i kutladı.

UNUTULMAZ ŞARKILARINI SESLENDİRDİ

Ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı Edip Akbayram, etkileyici konseriyle Demrelilere unutulmaz bir gece yaşattı. Demre Meydanı'nı dolduran binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla geceyi kırmızı beyaza boyadı. Ünlü sanatçının dillerden düşmeyen şarkılarını hep bir ağızdan söyleyen Demreliler Cumhuriyet Bayramı coşkusunu zirveye taşıdı. Demreliler gece boyu Türk bayraklarını dalgalandırarak unutulmaz görüntüler oluşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, konserde Edip Akbayram'a, Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 100. Yıl Hatıra Ormanı'nda adına dikilen fidanın sertifikasını sundu.