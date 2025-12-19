Haberler

Demre Noel Baba Festivali başladı

Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen 2. Noel Baba Festivali, yılbaşı temalı kortejle başladı. Festival, konserler ve halk oyunları gibi etkinliklerle devam ediyor. Vali Hulusi Şahin, Demre'nin turizm potansiyeline dikkat çekti ve ilçenin marka değerinin artacağını ifade etti.

Antalya'nın Demre ilçesinde 2.'si düzenlenen "Noel Baba Festivali" başladı.

Demre Belediyesince organize edilen festival kapsamında, Noel Baba Meydanı'nda "yıl başı" temalı kortej oluşturuldu.

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran'ın ev sahibi olduğu festival, Vali Hulusi Şahin, İlçe Kaymakamı Emin Bağlı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir ile diğer protokol üyelerinin kurdele kesimiyle başladı.

Halk oyunlarının sergilendiği festivalde, konserler, dans gösterileri ve DJ performansları izlendi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, "Noel Baba" olarak bilinen Aziz Nikolaos'un Demre'de yaşadığına dikkati çekti.

Demre'nin turizm potansiyelinin çok güçlü olduğuna değinen Şahin, yatırımların ilçenin marka değerini daha da büyüttüğünü ifade etti.

Şahin, "Çayağzı Limanı başta olmak üzere yürütülen çalışmalar tamamlandığında Demre, parmakla gösterilen bir sahil ilçesi haline gelecektir. Bu yatırımlar Demre'ye yeni bir soluk kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir de Noel Baba'nın Demre'den dünyaya yayılan iyilik, paylaşma ve barışın simgesi olduğunu kaydetti.

Özdemir, "Bu festival, kültürler arası etkileşimi güçlendiren önemli bir organizasyon." dedi.

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran da Noel Baba'nın Demre için taşıdığı uluslararası değere dikkat çekerek, "Noel Baba"nın, Demre'nin dünya çapında tanınırlığını sağlayan bir marka değer olduğunu belirtti.

Bu yıl festivale 14 ülkeden 178 yabancı konuğun katıldığını bildiren Duran, Demre'nin tarihi, sahilleri, kültürü ve gastronomisiyle turizmde patlamaya hazır bir ilçe olduğunu ifade etti.

Festival kapsamında, Demre Coğrafi İşaretli Ürünleri Sergisi açıldı. Vali Şahin ve beraberindekiler, açılan stantları gezdi, yemeklerden tattı.

Ayrıca, Demre'nin Cittaslow (Sakin Şehir) seçilmesi ile Kale Üçağız'ın Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından "2025 En İyi Turizm Köyü" ilan edilmesi sürecine katkı sunan kişi ve kurumlara sertifikaları verildi.

Festival, 21 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Ahmet Avcı
