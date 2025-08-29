Demircili Beldesi'nde Yazar Selvigül Kandoğmuş Şahin'in İsmine Kütüphane Açıldı

Tokat'ın Reşadiye ilçesi Demircili Beldesi'nde yazar ve ressam Selvigül Kandoğmuş Şahin'in ismini taşıyan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Reşadiye Belediyesi ile yazar ve ressam Şahin'in destekleriyle yapılan kütüphanenin açılışı dolayısıyla program düzenlendi.

Belediye Başkanı Ergül Ünal, burada yaptığı konuşmada, kütüphanenin ilim yuvası olacağını söyledi.

Çevre köy ve mahallelerden kütüphaneye öğrencilerin gelmesi için katkı sağlayacaklarını anlatan Ünal, "Kütüphane, yöre insanına ve yörenin dışındaki tüm öğrencilere büyük katkı sağlayacak. Çocuklarımız için okumak ve kitapla hemhal olmak çok önemlidir." dedi.

Yazar ve ressam Şahin ise memleketini çok sevdiğini dile getirerek, "Bu toprakların insanı olarak 20'ye yakın eserim var. Buradaki gençlerin de böyle eserler ortaya çıkarmasını arzuluyorum. Buranın açılması benim için çok anlamlı. Artık gençlerimizin, çocuklarımızın okumaya değer vererek kendilerini geliştirmeleri gerekir diye düşünerek bu kütüphanenin açılması için elimden geleni yaptım. Bu kütüphane artık Demircili Beldesi'nin kitaplığıdır, gençlerimize, çocuklarımıza, belediyemize emanettir." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi.