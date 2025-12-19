Haberler

Dede yadigarı 1977 model Anadol'u yoldaşı yaptı

Dede yadigarı 1977 model Anadol'u yoldaşı yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da yaşayan otomobil ustası Şevki Akpınar, dedesi Mustafa Akpınar'dan miras kalan 1977 model Anadol'u tam 25 yıldır seyahatlerinde kullanıyor. Akpınar, bu araca olan bağlılığını ve dedesinin anılarını yaşatmayı sürdürüyor.

Hatay'da dede yadigarı 1977 model Anadol'a özenle bakan otomobil ustası Şevki Akpınar, klasik aracı 25 yıldır seyahatlerinde kullanıyor.

İskenderun ilçesinde otomobil tamircisi 52 yaşındaki Akpınar, dedesi Mustafa Akpınar'ın 1977'de bir bayiden satın aldığı Anadol SL'ye özenle bakıyor.

İki çocuk babası Akpınar, dedesini 2007'de kaybetmesinin ardından daha çok bağlandığı aracının bakım ve onarımlarını kendi yapıyor.

Seri üretimi yapılan ilk Türk otomobili olan Anadol'u 25 yıldır seyahatlerinde kullanan Akpınar, 48 yıllık aracı çocuklarına emanet etmeyi planlıyor.

"Çocukluğumuz, geçmişimiz var bu arabada"

Şevki Akpınar, AA muhabirine, çocukluğunun geçtiği otomobili "gözü gibi" koruduğunu söyledi.

Aracı aileden biri olarak gördüğünü belirten Akpınar, "Amcalarım, halalarım, birçok akrabam bu araçta ehliyet aldılar. Çocukluğumuz, geçmişimiz var bu arabada. Oğlum ve kızım da bu arabada ehliyet aldı." dedi.

"Çok satmamı isteyen oldu ama vermek istemedim"

Akpınar, otomobille aralarında özel bağ olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Dedem, tamirci olduğum için 'Bunu sen yürütürsün' dedi ve aracı bana verdi. Dedemin tek arabasıydı ve o da gözü gibi bakıyordu. Ben de onun anılarına, emanetine sahip çıkmaya çalışıyorum. Rahmetli dedemi çok severdim. Araba da ondan yadigar kaldığından dolayı bebeğim, gözüm gibi bakıyorum. Kendim de tamirciyim zaten. Çok satmamı isteyen oldu ama vermek istemedim, vermeyeceğim de."

"Yakıtı çok az, parçası ucuz, işçiliği basit"

Otomobili ailecek aktif kullandıklarını dile getiren Akpınar, "Araç kendimden bir parça haline geldi. Uzun yol, şehir içi ve dışı, piknikler, dağ, dere ve tepe her yere bu arabayla gidiyorum. Ona göre de bakıyorum. Yakıtı çok az, parçası ucuz, işçiliği basit. Bence günümüz şartlarının en güzel arabası." ifadelerini kullandı.

Akpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SL modeli, o dönemin 'süper lüksü' diye geçiyor. Hakikaten konforlu bir araba. Her şeyi orijinal ve uzun yolda kullandığım için biraz motoru ve şanzımanını güçlendirdim. Ankara'da birçok arabanın karda çıkamadığı rampaları, bu araba arkasındaki çeki demirine bağlanan araçları çekerek tırmanıyor. Alkışlayanı, fotoğraf çekenleri vardı."

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Kültür Sanat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu

Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Japonya'daki sauna yangınında 2 kişi feci şekilde can verdi

Çıkan yangında saunada mahsur kalan karı koca feci şekilde can verdi
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını radara aldı

Tedesco'nun "Beğeniyorum" dediği yıldıza kancayı attı
title