Darüşşafaka Kantatı'nın dünya prömiyeri yapıldı

Darüşşafaka Cemiyeti'nin Cumhuriyet'in 100. yılına ithaf ettiği Darüşşafaka Kantatı'nın dünya prömiyeri, 25 Kasım'da tarihi Süreyya Operası'nda yapıldı.

Murat Göksu'nun kaleminden çıkan, Turgay Erdener tarafından bestelenen ve Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Rengim Gökmen'in yönettiği Darüşşafaka Kantatı, Darüşşafaka'nın 160 yıllık köklü tarihini yeniden yaşattı.

Soprano Ceren Aydın, mezzo soprano Ayçin Sürücüer, bariton Alper Göçeri ve koro şefi Volkan Akkoç'un performanslarıyla zenginleşen Darüşşafaka Kantatı, Symphonista Senfoni Orkestrası ve Korosu eşliğinde seyircilere unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Göksu'nun derin ve duygusal besteleri, Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumunun 160 yıllık serüvenini notalara döktü. Darüşşafaka Cemiyeti'nin Cumhuriyet'in 100. yılına ithaf ettiği ve Yüce Auto Skoda'nın desteğiyle düzenlenen gece, sanatseverleri buluşturdu.

OĞUZ GÜLEÇ: DARÜŞŞAFAKA KANTATI BU GECE TARİHTEKİ YERİNİ ALACAK

Kantat öncesi konukları karşılayan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, "Bu özel gecede bizlerle birlikte bu heyecanı yaşayan tüm konuklarımıza çok teşekkür ederiz. Cumhuriyet'imizin 100., cemiyetimizin 160. yılında sizleri Süreyya ve Adalet İlmen çiftinin cemiyetimize bağışladığı Süreyya Operası'nda ağırlamaktan onur duyuyoruz. Darüşşafaka Kantatı, sadece bir müzik eseri değil, aynı zamanda Darüşşafaka'nın değerleri ve misyonuyla yoğrulmuş bir gurur abidesi olarak tarih sayfalarında yerini alacak" dedi.

ZAFER BAŞAR: ATATÜRK'ÜN FİKRİ HÜR, VİCDANI HÜR, İRFANI HÜR NESİLLER VİZYONU DARÜŞŞAFAKA'DA HAYAT BULUYOR"

Darüşşafaka Cemiyeti tarafından verilen teşekkür plaketini almak için sahneye çıkan Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar ise "Yüce Auto ailemiz adına Darüşşafaka Cemiyeti'nden bu saygın plaketi almak, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında bizleri ayrıca memnun etmiştir. Çünkü tıpkı Cumhuriyet gibi Darüşşafaka da ülkemizin aydınlık ve vizyoner yüzünü temsil etmektedir. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller vizyonunun Darüşşafaka'da hayat bulduğunu görüyorum. Bu nedenle Yüce Auto-Skoda'ya layık gördüğünüz bu anlamlı ödül mutluluk ve gururumuzu iki kat artırmıştır" diye konuştu.

DARÜŞŞAFAKA HAKKINDA

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyarak onların yaşamlarını değiştiriyor. "Eğitimde Fırsat Eşitliği" misyonuyla 1863 yılından bu yana çalışan Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda çağdaş koşullarda okumasını ve yükseköğrenimleri esnasında burs almasını sağladı. Tarihi boyunca ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel olacağı ilkesiyle hareket eden ve "eğitimle değişen yaşamlar" misyonunu benimseyen Cemiyet, 10 yaşında ailelerinden emanet aldığı çocukların Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüven sahibi ve topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlıyor.?

Bugün, Türkiye'nin dört bir yanından sınavla belirlenen bine yakın öğrenci, İstanbul Maslak'taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda 8 yıl boyunca tam burslu ve yatılı okuyor. Yabancı dil ağırlıklı kaliteli bir eğitim sürecinden geçen öğrenciler, sosyal ve kültürel anlamda da tam donanımlı bireyler olarak yetişiyor.

2015 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından Özel Danışmanlık Statüsü'ne layık görülen Darüşşafaka Cemiyeti, yine Birleşmiş Milletler'in en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olan UN Global Compact üyesi. 2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 2021'de notunu 9,74'e ve 2022 yılındaysa 9,77'ye yükseltti.