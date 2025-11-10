Haberler

Dario Moreno'nun ışıltılı hikayesi sahneye taşınıyor

Güncelleme:
Dario Moreno'nun İzmir'den dünya starlığına uzanan hayatını sahneye taşıyan "Bayanlar Baylar Dario Moreno: Bir Gazino Hikâyesi", yapay zekâ destekli görselleri, canlı orkestrası ve özel gazino atmosferiyle izleyicilere nostaljik ama çağdaş bir tiyatro deneyimi sunacak.

Neşe, hüzün ve nostaljiyi aynı potada eriten "Bayanlar Baylar Dario Moreno: Bir Gazino Hikayesi", seyirciyi 1950'lerin büyülü gazino atmosferine taşıyor. Teatro Rudius yapımı oyun, her seyirciyi Dario Moreno'nun gazinosunun bir parçası haline getiren özel masa düzeniyle izleyicilerine unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Yönetmen, yazar ve oyuncu Kosta Kortidis tarafından kaleme alınan ve sahneye taşınan oyun, Türk müzik tarihinin efsanevi sanatçısı Dario Moreno'nun İzmir'den dünya starlığına uzanan ışıltılı yaşamını duygusal bir dille aktarıyor. Kortidis'in performansı, müzikleri ve sahne tasarımıyla harmanlanan yapım, izleyicilere nostaljik olduğu kadar çağdaş bir tiyatro deneyimi sunuyor.

YAPAY ZEKA VE NOSTALJİ BİR ARADA

Oyun, yapay zekâ destekli dönemsel görseller ve özgün sahne tasarımıyla Moreno'nun dünyasını yeniden inşa ediyor. Müzik direktörlüğünü Altuğ Akınsel'in üstlendiği, dört kişilik canlı orkestra eşliğinde sahnelenen tek perdelik gösteri, gerçekle kurguyu harmanlayarak seyirciyi doğrudan hikâyenin içine davet ediyor.

Kosta Kortidis, daha önce kazandığı 10. Uluslararası Anadolu Ödülleri "Yılın Müzikal Erkek Oyuncusu" ve 12. Uluslararası Yeni Tiyatro & Yeni Sinema Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri "En İyi Erkek Oyuncu" unvanlarını bu oyunla pekiştiriyor.

YENİ SEZONDA YENİ ŞARKILAR

Yeni sezonda üç yeni şarkıyla güncellenen oyun, sözleri Kosta Kortidis'e, bestesi Altuğ Akınsel'e ait olan özgün müzikleriyle de dikkat çekiyor. Teatro Rudius'un tüm oyunlarına ait müzikler, dijital platformlar üzerinden dinlenebiliyor.

ZORLU PSM'DE UNUTULMAZ BİR GECE

Tiyatroseverleri geçmişin gazino büyüsüne davet eden "Bayanlar Baylar Dario Moreno: Bir Gazino Hikâyesi", 10 Kasım 2025 Pazartesi akşamı Zorlu PSM Touché by N Kolay sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

Ömercan Altay
Haberler.com / Kültür Sanat
