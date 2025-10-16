Darende'deki 4 Bin Yıllık Aslantaş Heykellerinin Taşınmasına İtiraz

MALATYA'nın Darende ilçesindeki 4 bin yıllık geçmişe sahip 2 Aslantaş heykelinin, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından Malatya Müzesi'ne taşınmasına karar verildi. Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, taşınma kararına itiraz ettiklerini belirtti.

İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde bulunan Hitit dönemine ait milattan önce 2000 bin yıllardan kalma 2 aslan heykeli, yaklaşık 70 dönümlük sit alanı içerisinde yer alıyor. Baş yüksekliği 2, gövde uzunluğu 2,5 metre ve her biri yaklaşık 4 ton ağırlığında olan taşların, 26 Eylül 2025'te Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun aldığı karar ile Malatya Müzesi'ne taşınarak sergilenmesi kararlaştırıldı.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, taşınma kararına itiraz ettiklerini açıkladı. Bozkurt, "Aslantaşlar yerinde kalacak, taş yerinde ağırdır. İtirazımızı yazılı olarak yaptık, üst kurulda görüşeceğiz ve sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Bölgedeki kazı çalışmalarının taşlara zarar vermeden yürütülebileceğini belirten Bozkurt, "Ülkemizde son dönemde birçok bölgede arkeolojik kazılar başladı, Göbeklitepe bunun örneği. Belki burada da benzer şekilde kazılar başlar ve çok değerli bulgular ortaya çıkar. Göreve geldiğimizde yol yetersizdi. Yolun bakım ve düzenlemesini yaptık. Bununla da sınırlı kalmayacağız. Tabelaları sıklaştıracağız, yolu daha iyi hale getireceğiz. Kazı çalışmaları başladığında ekiplerin rahat ulaşabilmesi için yolu en kısa sürede tamamlayacağız. Turizm rotaları oluşturuyoruz. Bu rotalar içerisinde Aslantaşlarımız da yer alacak" diye konuştu.