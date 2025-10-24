Haberler

Cumhuriyetin 102. Yılı İçin Uluslararası Sanat Çalıştayı Düzenleniyor

Cumhuriyetin 102. Yılı İçin Uluslararası Sanat Çalıştayı Düzenleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MEDİCANA Eğitim Grubu MBA Okulları, Cumhuriyetin 102. yılını 6 ülkeden 17 ressamın katıldığı 'Cumhuriyet Yüzyılı Sanat Çalıştayı' ile kutlayacak. Öğrenciler, dünyanın önde gelen ressamlarıyla bir araya gelerek Cumhuriyet değerlerini tuvallere ve heykellere taşıyacak.

MEDİCANA Eğitim Grubu MBA Okulları Cumhuriyetin 102'nci yılını, 6 ülkeden 17 ressamın bir araya geldiği 'Cumhuriyet Yüzyılı Sanat Çalıştayı' ile kutlayacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen sanat çalıştayında Medicana MBA Okullarının ortaokul-lise öğrencileri dünyanın önde gelen ressamlarıyla İstanbul'da buluşarak Nutuk'u ve Cumhuriyet değerlerini yorumlayarak tuvallere ve heykellere taşıyor. Eğitimi, sanatı ve kültürler arası tarihi mirası Cumhuriyet kutlamalarında buluşturan MBA Okulları ve Fişekhane, 6 gün 24-29 tarihleri arasında Cumhuriyetin 102'nci yılına anlamlı bir etkinlikle ev sahipliği yapacak.

17 RESSAM KATILACAK, ESERLER YIL BOYUNCA SERGİLENECEK

6 farklı ülkeden 17 ressamın katılımıyla gerçekleşecek bu özel etkinlikte her sanatçı, bağımsızlığı kendi kültürel ve sanatsal perspektifinden resmederek bir diyalog yaratacak. Çalıştay sonunda oluşan eserler, yıl boyunca Fişekhane'de ve Türkiye'nin önde gelen sanat galerilerinde sanatseverlerle buluşacak.

ÇALIŞTAYIN KÜRATÖRÜ ÜNLÜ RESSAM PROF. DR. ORHAN CEBRAİLOĞLU

Küratörlüğünü ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu ve sanat danışmanlığını Prof. Dr. Uğur Batı'nın yaptığı uluslararası sanat çalıştayının açılışını yapan MBA Okulları CEO'su Ayfer Batı, "Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi "Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır. " MBA Okulları olarak sanat eğitimini ve öğrencilerimizin nitelikli bir sanat eğitimiyle özgür ve yenilikçi düşünmelerini önemsiyoruz. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz sanat çalıştayında 'Nutuk'tan ve özgürlükten ilham aldık. Ülkemizin yüzyıllık mirasına, sanatını tutkuyla derinleştiren sanatçılarla sahip çıkıyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. 'Cumhuriyet Yüzyılı Uluslararası Sanat Çalıştayı'nda sanata ve Cumhuriyet'e ilham olan çalışmaları için tüm sanatçı ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, Cumhuriyetimizin 102. yılını kutluyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Kiralık konut sistemi devreye giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı

Kiralık konut sistemi de devreye giriyor: 4 grup faydalanabilecek
ABD enflasyon verisi açıklandı! İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Merakla beklenen veri açıklandı! İşte altının ilk tepkisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum

Kurultay iptali davasında karar çıktı, Özel'den ilk yorum geldi
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın

Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu

RTÜK'te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi! İşte yeni başkan
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu

Vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu
Galatasaray'da 97.5 milyon euro'luk dev anlaşma

Galatasaray 97.5 milyon euro'luk dev gelirin yeni sahibi
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü

14 yaşındaki çocuk babasını yatakta öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.