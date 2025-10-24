Cumhuriyetin 102. Yılı İçin Uluslararası Sanat Çalıştayı Düzenleniyor

MEDİCANA Eğitim Grubu MBA Okulları Cumhuriyetin 102'nci yılını, 6 ülkeden 17 ressamın bir araya geldiği 'Cumhuriyet Yüzyılı Sanat Çalıştayı' ile kutlayacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen sanat çalıştayında Medicana MBA Okullarının ortaokul-lise öğrencileri dünyanın önde gelen ressamlarıyla İstanbul'da buluşarak Nutuk'u ve Cumhuriyet değerlerini yorumlayarak tuvallere ve heykellere taşıyor. Eğitimi, sanatı ve kültürler arası tarihi mirası Cumhuriyet kutlamalarında buluşturan MBA Okulları ve Fişekhane, 6 gün 24-29 tarihleri arasında Cumhuriyetin 102'nci yılına anlamlı bir etkinlikle ev sahipliği yapacak.

17 RESSAM KATILACAK, ESERLER YIL BOYUNCA SERGİLENECEK

6 farklı ülkeden 17 ressamın katılımıyla gerçekleşecek bu özel etkinlikte her sanatçı, bağımsızlığı kendi kültürel ve sanatsal perspektifinden resmederek bir diyalog yaratacak. Çalıştay sonunda oluşan eserler, yıl boyunca Fişekhane'de ve Türkiye'nin önde gelen sanat galerilerinde sanatseverlerle buluşacak.

ÇALIŞTAYIN KÜRATÖRÜ ÜNLÜ RESSAM PROF. DR. ORHAN CEBRAİLOĞLU

Küratörlüğünü ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu ve sanat danışmanlığını Prof. Dr. Uğur Batı'nın yaptığı uluslararası sanat çalıştayının açılışını yapan MBA Okulları CEO'su Ayfer Batı, "Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi "Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır. " MBA Okulları olarak sanat eğitimini ve öğrencilerimizin nitelikli bir sanat eğitimiyle özgür ve yenilikçi düşünmelerini önemsiyoruz. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz sanat çalıştayında 'Nutuk'tan ve özgürlükten ilham aldık. Ülkemizin yüzyıllık mirasına, sanatını tutkuyla derinleştiren sanatçılarla sahip çıkıyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. 'Cumhuriyet Yüzyılı Uluslararası Sanat Çalıştayı'nda sanata ve Cumhuriyet'e ilham olan çalışmaları için tüm sanatçı ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, Cumhuriyetimizin 102. yılını kutluyorum" dedi.